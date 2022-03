Solbakken hyller RBK-aktuelle Strandberg: - Bunnsolid

RBK har lagt et konkret tilbud på bordet til Stefan Strandberg. Landslagssjef Ståle Solbakken er ikke i tvil om 31-åringens kvaliteter.

Kan være på vei til Trondheim: Stefan Strandberg

30. mars 2022 16:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Nå er han i oppbygging igjen etter skade, og hadde før Armenia-kampen ikke spilt en kamp siden vi møtte Nederland i fjor høst. Denne gangen var Stefan med for å være en del av gruppa, og for å bygge seg opp. Så bød anledningen seg slik at han fikk noen minutter på banen, også, sier Solbakken til Adresseavisen.