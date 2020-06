Endelig brøt løpstalentet fra Kristiansand en barriere

OSLO: – Akkurat nå føles det veldig godt. Jeg har helt siden 2017 hatt et kortsiktig mål om å løpe under 1,50, men det er først det siste året hvor jeg har holdt meg skadefri at jeg har klart å utvikle treningen min. Men jeg vil løpe fortere enn dette. Nå har jeg momentet, og håper jeg kan fortsette å ta de stegene jeg har tatt det siste året, sier en offensiv Sigurd Tveit etter sesongdebuten på spesialdistansen.

I 2017 viste han første gang sitt store talent da han vant to gull i UM og blant annet ble nummer seks på 800 meter i senior-NM. Tiden 1.51,06 var det kun to 17-åringer i Norge gjennom alle tider som kunne matche.