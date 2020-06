Sondre Nordstad Moen fikk skryt av Johaug etter brutalt løp og europarekord: – Jeg er mektig imponert

Sondre Nordstad Moen, som har oppholdt seg i Kenya under viruspandemien, sto på startstreken på den brutale distansen 25.000 meter på Bislett.

Underveis skulle han forsøke å sette norsk rekord på 20 kilometer og på én times løp.

Det ble nordisk rekord på trønderen for tiden hans etter én time, men verdensrekorden ble for tøff.

Fakta: Resultater Impossible Games torsdag Impossible Games friidrett på Bislett stadion i Oslo torsdag:Menn, 100 m: 1) Salum Ageze Kashfali, Norge 10,59, 2) Mathias Hove Johansen, Norge 10,78. Brøt: Christian Marthinussen. 1000 m: 1) Filip Ingebrigtsen, Norge 2.16,46 (norsk rekord). Brøt: Andreas Roth, Håkon Mushom, Thomas Roth. 2000 m, på Bislett: 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 5.50,01 (europarekord), 2) Henrik Ingebrigtsen, Norge 4.53,72, 3) Filip Ingebrigtsen, Norge 4.56,91. Brøt: Narve Gilje Nordås, Per Svela. I Nairobi: 1) Timothy Cheruiyot, Kenya 5.03,05, 2) Elijah Motonei Manangoi, Kenya 5.18,63. Brøt: Vincent Kibet Keter, Edwin Melly, Timothy Sein. Norge vant den innlagte landskampen. 25.000 m: 1) Sondre Nordstad Moen, Norge 1.12.46,5 (europarekord). Passering 10.000 m: 28.37,9. Passering 20.000 m: 57.55,0. Brøt: Sindre Buraas, Andreas Myhre Sjurseth, Sigurd Ruud Skjeseth, Rolf Steier. 300 m hekk: 1) Karsten Warholm, Norge 33,78 (verdensbestenotering). Stav: 1) Armand Duplantis, Sverige 5,86, 2) Renaud Lavillenie, Frankrike 5,81, 3) Pål Haugen Lillefosse, Norge 5,61, 4) Simen Guttormsen, Norge 5,21. Lavillenie konkurrerte i sin hage i Frankrike for noen dager siden. Diskos: 1) Daniel Ståhl, Sverige 65,92, 2) Simon Pettersson, Sverige 64,54, 3) Ola Stunes Isene, Norge 61,85, 4) Sven Martin Skagestad, Norge 60,38. Kule: 1) Marcus Thomsen, Norge 21,03, 2) Wictor Petersson, Sverige 20,94, 3) Sven Martin Skagestad, Norge 17,15. Kvinner, 600 m: 1) Hedda Hynne, Norge 1.29,06, 2) Selina Büchel, Sveits 1.30,10. 3000 m: Brøt: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Norge. 10.000 m: 1) Therese Johaug, Norge 31.40,67. 200 m hekk: 1) Line Kloster, Norge 26,11, 2) Nooralotta Neziri, Finland 26,65, 3) Annimari Korte, Finland 26,70, 4) Isabelle Pedersen, Norge 28,11. 300 m hekk: 1) Sara Slott Petersen, Danmark 39,42, 2) Amalie Iuel, Norge 39,44, 3) Lea Sprunger, Sveits 39,86.

– Fornøyd

På 25.000 meter er europarekorden 1.13.57. Moen håpet å løpe på 1.13.45.

I stedet ble det 1.12.46,49. Det var litt over 20 sekunder unna verdensrekorden til Moses Mosop på 1.12.25,40.

– Det var europarekorden på 25 kilometer jeg gikk for. Tidligere var det sagt at jeg skulle gå for timerekorden. Jeg var noen få sekunder etter på kilometertidene, og det ble for tøft, så jeg ga opp den etter 13–14 kilometer, men jeg hadde grei klaring på 25-kilometerrekorden. Jeg er fornøyd, sa Moen til NRK.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Passerte Johaug

Han passerte 10.000 meter på 28.37,9 og 20.000 meter på 57.55,0.

Moen imponerte Therese Johaug, som ble passert underveis da hun løp sin 10.000 meter.

– Jeg er mektig imponert over Sondre som løp alene utpå der i 61 runder, sa Therese Johaug til NRK.

Langrennsstjernen var ferdig med sin sterke 10.000 meter rett etter at Moen kom i mål.