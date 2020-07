IOC slettet Twitter-melding om «Hitlers OL»: – Vi beklager

Da IOC koblet 1936-OL til fellesskap og solidaritet, ble det rabalder. Nå beklager OL-arrangøren.

1936-OL blir omtalt som «Hitlers OL». Her følger Adolf Hitler en svømmekonkurranse under mesterskapet. AP

24. juli 2020 18:50 Sist oppdatert 6 minutter siden

IOC har de siste dagene kjørt en kampanje om OLs samlende og solidariske effekt. Den inneholdt videoer av at den olympiske ilden tennes, gjennom historien.

Men én Twitter-melding har vakt sterke reaksjoner på sosiale medier.

Den tok for seg 1936-OL. Mesterskapet har blitt omtalt som «Hitlers OL». Det var blant annet tittelen på en Netflix-dokumentar om lekene.

Twitter-meldingen handlet om fakkelstafetten i 1936-OL og inneholdt emneknaggen #StrongerTogether.

Kritikken haglet. Mange mente nemlig budskapet om fellesskap klinget dårlig med Nazi-regimet som lå bak mesterskapet. IOC har nå beklaget og slettet Twitter-meldingen.

Slik var Twitter-meldingen som IOC nå har slettet. Skjermdump, Twitter

– Komplett galskap

Blant dem som reagerte, var den tyske journalisten Grit Hartmann.

– Komplett galskap fra IOC. Med tyske Thomas Back som leder promoterer de den første fakkelstafetten under Nazi-propaganda-OL med #StrongerTogether. Gå og les dere opp, IOC. Eller enda bedre: Lær historisk empati! skrev Hartmann i en Twitter-melding.

Jesse Owens ble den store stjernen i 1936-OL. Her står han på seierspallen etter lengdehopp-konkurransen, med en nazi-hilsende Luz Long bak seg. AP

Twitter-kontoen til Auschwitz-museet plukket også opp IOCs melding. De benyttet anledningen til å minne om at poenget med 1936-OL var å skape et bilde av et fredelig og tolerant Tyskland, men at forfølgelsen av jøder akselererte etter at mesterskapet var over.

Tidligere fotballspiller Jan Åge Fjørtoft og politisk kommentator i Bergens Tidende Morten Myksvoll reagerte også.

IOC forklarer sin side av saken

Fredag ettermiddag slettet IOC den kontroversielle Twitter-meldingen. Aftenposten ba IOC kommentere kritikken og fikk et svar fredag ettermiddag.

Svaret er også lagt ut som en serie av åtte Twitter-meldinger.

IOC fremhever at 1936-OL også var mesterskapet der afroamerikaneren Jesse Owens vant fire gull, rett foran nesen på Hitler.

Dersom hensikten med OL i 1936 var å vise den ariske rases suverenitet, var det en helbom. Jesse Owens ble mesterskapets store stjerne med fire gull. NTB SCANPIX

I tillegg viser de til vennskapet mellom Owens og konkurrenten, tyske Luz Long, som et eksempel på respekt og solidaritet.

– Vi beklager til de som ble fornærmet av filmen om OL i 1936. Vi har slettet filmen, som var en del av filmserien med budskapet om fellesskap og solidaritet, skriver IOC på sin Twitter-konto.

IOC kaller også Nazi-regimets syn om arisk overlegenhet for «avskyelig».