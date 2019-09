Vedvik ferdig i New York Jets etter marerittdebuten

Jets opplyser på sine nettsider at den har signert Sam Ficken som kicker, og at Vedvik dermed fristilles.

Vedvik ble søndag første nordmann som spilte en NFL-kamp siden 2001. I etterkant av oppgjøret mot Buffalo Bills måtte han imidlertid finne seg i å bli omtalt med negativt fortegn.

Rogalendingen, som ble hentet til New York-klubben så sent som i forrige uke, misset både et ekstrapoengspark og trepoengspark i kampen.

Etterpå var trener Adam Gase åpen på at han var i villrede med hensyn til klubbens kicker-situasjon.

Ifølge den amerikanske TV-kanalen CBS skal Jets ha besluttet å teste ut flere mulige nye kickere tirsdag. Målet skal være å finne en ny mann til jobben Vedvik hadde mot Bills søndag.

CBS-journalisten Jason La Canfora skrev på sin Twitter-profil at nordmannen kunne måtte starte jakten etter sin fjerde klubb på bare kort tid. Det er nå et faktum.

Rogalendingen kom nylig til Jets fra Minnesota Vikings, som igjen byttet til seg Vedvik fra Baltimore Ravens for et framtidig draftvalg.

Etter at nordmannen misset tre av fire trepoengspark i de to siste treningskampene mistet Vikings-ledelsen troen på ham.

Med til historien hører det at kraftige vindkast skal ha gjort forholdene vriene i New Jersey søndag.

Forut for Vedviks mislykkede trepoengspark skal også lagkameratene ha gjort enn alt annet enn vellykket jobb med å legge ballen skikkelig til rette for ham.

Bills-kicker Stephen Hauscha traff samtidig med sitt eneste trepoengspark og begge ekstrapoengene i kampen.

Jets tapte til slutt serieåpningen 16-17.