Eliteseriecomebacket har så langt vært en stor nedtur for Sola. Etter to strake tap mot henholdsvis Storhamar og Fana i de to første seriekampene, står laget uten poeng.

Onsdag kveld møter laget Fyllingen i 3. runde i NM i Bergen. Alt annet enn avansement vil være som en fiasko å regne.