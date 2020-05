Fakta: Kort forklart Fotballklubben Newcastle United er i ferd med å bli kjøpt opp av Saudi Public Investment Fund. Fondet kan sammenlignes med det norske Oljefondet.

Ifølge britiske medier er prislappen på 3,7 milliarder kroner.

I dag eies de fleste klubbene i den engelske Premier League av utenlandske eiere. Det dreier seg blant annet om kinesiske selskaper, russiske oligarker, amerikanske milliardærer og omstridte regimer i Midtøsten.

Saudi-Arabia anklages for en rekke brudd på menneskerettighetene.

Hvem er kjøperen?

Saudi-Arabias «svar på det norske Oljefondet» er blitt enige med eierne av Newcastle United å kjøpe fotballklubben for 3,7 milliarder kroner.

Landets omstridte kronprins, Mohammed bin Salman, er styreleder for Saudi Public Investment Fund.

De skal etter planen eie 80 prosent av klubben.

Hvorfor skaper oppkjøpet så sterke reaksjoner?

Bin Salman fremstiller ofte seg selv som en reformator av det konservative regimet. Blant annet har kvinnene fått nye rettigheter de siste årene, og landet skal nå satse stort på turisme.

Samtidig er anklagene om grove menneskerettighetsbrudd nesten endeløse. Saudi-Arabia er høyt på listene over land som henretter flest mennesker. De leder dessuten an i den brutale krigen i Jemen.

I oktober 2018 ble Washington Post-skribenten Khashoggi drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Liket ble deretter partert. Bin Salman har erkjent at det var folk tett på ham som sto bak drapet, men nekter for å ha kjent til det på forhånd.

Selv om mange Newcastle-supportere gjerne vil ha inn en rik eier, er det også mange som skeptiske til at løsningen blir et autoritært regime.

Fakta: Newcastle United Fotballklubben ble stiftet i 1892 og er en av de tradisjonsrike i engelsk fotball. De har fire ligatitler og har vunnet FA-cupfinalen seks ganger. Det siste store trofeet kom imidlertid så langt tilbake som i 1955. På 1990-tallet hadde de igjen medgang. De vant nesten ligaen med Kevin Keegan som manager i 1996. De siste 20 årene har Newcastle stort sett kjempet i sportslig motbakke.

Hvorfor er dagens eier så upopulær?

I 2007 ble klubben kjøpt opp av Mike Ashley. Han er nå en av de mest upopulære eierne i ligaen.

Supporterne mener han har brukt for lite penger på spillerkjøp, og mange av investeringene har vært feilslåtte. Han har dessuten kommet med en rekke uttalelser som har irritert fansen.

Er det ikke et pengesluk å eie fotballklubber?

I norsk fotball stemmer nok det, men de siste tiårene har situasjonen i engelsk Premier League vært en helt annen. Klubbene har hatt en voldsom vekst i omsetningen, først og fremst gjennom at TV-kanaler betaler stadig mer for rettighetene til å vise kampene.

De største klubbene er også blitt globale merkevarer, som er veldig attraktive for sponsorer på jakt etter profilering. Det gjør også at verdien på klubbene stiger veldig.

Hva skal Saudi-Arabia med en fotballklubb?

Ofte bruker man uttrykket «sportsvasking» om det Saudi-Arabia gjør nå.

Med det mener man at en person eller et land som sliter med omdømmet, går inn på en ny og populær arena for å bli assosiert med verdiene som finnes der.

Fra engelsk fotball er Manchester City det mest kjente eksempelet. Klubben ble kjøpt av Sjeik Mansour fra Abu Dhabi i 2008. Han er et sentralt medlem av kongefamilien i landet. City har vunnet en rekke pokaler det siste tiåret.

Selv om pressen med jevne mellomrom skriver om menneskerettighetsbruddene regimet står for, så har klubbens supportere for lengst omfavnet eierne.

Mange forbinder nå først og fremst Abu Dhabi med Manchester City. Saudiaraberne håper trolig på noe av den samme effekten.

Hvorfor er fotballen så populær til disse formålene?

Premier League er global i ordets rette forstand. Mennesker over absolutt hele verden ser kampene.

Organisasjoner som Premier League og Fifa (Det internasjonale fotballforbundet) har vist at de er villige til å samarbeide med omstridte aktører med mye penger.

Veien til makt og innflytelse trenger heller ikke være så lang. Nasser al-Khelaifi er en del av regjeringen i Qatar. Da landet kjøpte den franske fotballklubben Paris Saint-Germain, ble han president der. I dag er han medlem av det mektige styret i Det europeiske fotballforbundet.

Fakta: Fra hvilke land kommer Premier League-eierne? USA: Manchester United, Liverpool og Arsenal De forente arabiske emirater: Manchester City Russland: Chelsea, Everton og Bournemouth Thailand: Leicester Kina: Wolverhampton og Southampton Egypt: Aston Villa Italia: Watford Storbritannia: Brighton, Burnley, Crystal Palace, Tottenham, West Ham og Norwich Saudi-Arabia: Sheffield United og snart Newcastle (?)

Er det en politisk dimensjon her?

Saken har en storpolitisk side som er interessant.

Qatar har lenge vært i unåde hos sine arabiske naboer. I I 2017 ledet Saudi-Arabia an i en omfattende blokade av nabolandet. I Jemen kriger de to dessuten på hver sin side.

Mange har ventet på at Saudi-Arabia skal ta opp konkurransen med Qatar også på fotballbanen. Sistnevnte skal arrangere VM i 2022 og håper på vekst og anerkjennelse med verdens største idrettsarrangement.

Hvilke utfordringer skaper det for fotballen?

Den voldsomme pengegaloppen vi har sett de siste tiårene har kastet fotballen ut i en identitetskrise. Den er blitt forsterket ved at stadig flere omstridte personer, selskaper og regimer har gått inn på eiersiden.

For hva er en klubb som Newcastle til for? Er det først og fremst en forening som skal skape identitet, samhold og tilhørighet for menneskene som bor i byen, eller skal det være et verktøy som et av de mest brutale regimene i verden skal få bruke til å pynte på sitt dårlige navn og rykte.

Er det noe som kan stoppe avtalen?

Styret i Premier League må akseptere de nye eierne. Det saudiarabiske oljefondet skal nå gjennom en integritetssjekk.

Ett forhold kan skape problemer. Igjen må vi til Qatar, som eier TV-selskapet Bein Sports. De har kjøpt rettighetene til å vise Premier League i Midtøsten. I Saudi-Arabia har piratkanalen beoutQ sport sendt kampene, uten tillatelse.

Dette har lenge opprørt Premier League-eierne. Det er salget av TV-rettigheter verden rundt som har gjort klubbene megarike.

Hvis det ender med at dette faktisk setter en stopper for oppkjøpet av Newcastle, kan det jo se ut til at Premier League opererer med følgende moral: Grove menneskerettighetsbrudd og brutal krig går greit, men pirat-TV, der går grensen!