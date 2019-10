Her er vår liste over utøvere som på grunn av skader, juks eller andre ting ikke får muligheten til å kjempe om medaljer i september og oktober.

Caster Semenya:

Kamran Jebreili / TT NYHETSBYRÅN

Den sørafrikanske 800-meterspesialisten har i mange år vært i søkelyset fordi hun har for høye naturlige testosteronverdier og dermed har en konkurransefordel i kvinneklassen. I juni så det endelig ut til at hun kunne delta i VM, men Cas gjorde om avgjørelsen, slik at den beste dermed ikke blir å se i VM.

Elijah Manangoi:

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

1500-meterløperen (26) er skadet og stiller ikke, ifølge VG.

Isabelle Pedersen

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Bergenseren ga i august opp å kvalifisere seg til VM i Doha og avsluttet sesongen. 27-åringen har slitt etter at hun byttet treningsregime i fjor vinter.

Tiden 13,08 fra årets Bislett Games står fortsatt som bergenserens årsbeste. Det er en tidel bak VM-kravet på 12,98.

– Etter en lang sesong hvor jeg har jobbet veldig hardt med å sikre at treningsmiljøet og alt rundt meg er strukturert og på plass for å kunne takle kravene for resten av min karriere, har jeg og teamet rundt meg tatt beslutningen om å fokusere på å gjøre de riktige grepene inn mot det som vil være det viktigste mesterskapet i min karriere, OL i Tokyo neste sesong, sa Pedersen.

Asbel Kiprop:

Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN

Kenyaneren som tok OL-gull på 1500-meter i Beijing og har flere VM-gull, var i flere sesonger Henrik og Filip Ingebrigtsens argeste konkurrent. Testet positivt på Epo (bloddoping) i november 2017, utenfor konkurranse. I april vedtok IAAF å utestenge Kiprop i fire år. Beslutningen er anket til Cas.

Sigrid Borge:

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Spydkasteren ble ikke kvitt sin brysomme albueskade og besluttet å avslutte årets sesong allerede i august. Hun blir dermed ikke å se i Doha-VM. Hun var kvalifisert for mesterskapet, og har årsbeste på 62,20.

– Det har ingen hensikt å tenke videre på VM. Nå får jeg bli frisk og komme i gang med oppkjøringen fram mot OL i Tokyo, sa Osterøy-kvinnen.

Ivan Ukhov:

Vesa Moilanen / Scanpix Sweden

Lenge var høydehopperen best kjent for å ha konkurrert da han var sanseløst beruset, men russeren tok siden OL-gull i London. Det gullet mistet han i februar, da Cas utestengte ham i flere år for doping og samtidig fratok ham det nevnte gullet. Ukhov konkurrerte nasjonalt helt fram til februar i år, selv om resultatene ikke var like sterke som før.

Han ble nummer 14 i VM i Beijing i 2015 og har ikke konkurrert internasjonalt siden. Beslutningen er anket. 33-åringen er en av dem som ble avslørt etter McLaren-saken. (se fakta)

Wayde van Niekerk:

Tim Ireland / TT / NTB Scanpix

Den regjerende OL- og verdensmesteren på 400 meter ble en av friidrettens største stjerner, så ble han skadet i en veldedighetskamp i rugby i 2017. Nå er han tilbake i trening, men han er likevel ikke klar for høstens VM i Doha.

Dermed blir VM en attraksjon fattigere. Sørafrikaneren ble også kjent fordi han ble trent av sin oldemor. Neste mål for 27-åringen er OL i Tokyo.

Svetlana Sjkolina:

Ble også avslørt i forbindelse med bevisene i McLaren-saken. Verdensmesteren i høyde fra 2013 har anket avgjørelsen om utestengelse.

Tatjana Lysenko:

Sleggekaster fra Russland som også måtte ta farvel med OL-gullet hun hadde vunnet i London i 2012. Har også anket avgjørelsen.

(Kilder: Athletics Integrity Unit, 100 % Sport, Dopinglist)