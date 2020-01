TRONDHEIM: Da de norske håndballgutta jublet på rekke og rad etter seieren over Portugal, fikk de et enormt jubelbrøl i retur fra det trønderske publikum.

Det var et takk for tre fantastiske festkvelder i Trondheim spektrum, men det var også et lykke til videre i Sverige. For nå er det slutt på hjemmebanefordelen som Norge har nytt godt av.

De fire kampene i hovedrunden skal spilles i Malmö. Tar Norge seg videre derfra, blir det semifinale og en eventuell finale i Stockholm.

Men det er altså en stund frem dit. Fra gruppe D er det Norge og Portugal som går videre. Norge vant det innbyrdes oppgjøret, og dermed tar de med seg to poeng.

– Nå kan vi tillate oss å tape en kamp, så det er veldig gode muligheter for å nå semifinalen. Hvis ikke vi når den, så er det en kjempeskuffelse for oss som lag, sier Gøran Johannessen.

– Har dere fått et perfekt utgangspunkt?

– Ja, det vil jeg si at det er. Men vi møter verdensklasselag, så vi må ikke tro at vi kan slappe av, selv om vi har med oss en fallskjerm videre, sier han.

Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Danskene i trøbbel

Fra gruppe F er Slovenia og Sverige videre. Der er det slovenerne som har fordelen av å ha med seg to poeng videre, mens svenskene nå startet neste etappe med null poeng i banken.

Det skal også to lag videre fra gruppe E. Der spilles de to siste kampene onsdag kveld. Det er allerede klart at Island er videre. Vinner de mot Ungarn, får de med seg to poeng videre. Ved uavgjort får begge lagene med seg ett poeng.

Danmark har overraskende havnet i trøbbel og har en uavgjort og ett tap. De er avhengige av å slå Russland i sin siste gruppekamp for å gå videre, samtidig som Island må slå Ungarn. Danskene vil uansett ikke få med seg noen poeng videre til hovedrunden.

Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Norges kamper blir trolig som følger:

Fredag: Norge - Island (laget som vinner gruppe E. Det kan også bli Ungarn, hvis de slår islendingene i siste gruppekamp)

Søndag: Norge - Sverige

Tirsdag: Norge - Danmark (laget som blir nummer to i gruppe E. Det kan altså også bli Island og Ungarn – se over).

Onsdag (22. jan.): Norge - Slovenia

De to beste fra hovedrunden går videre til semifinalene. De spilles fredag 24. januar.

Finalen spilles søndag 26. januar, bronsefinalen dagen før.

Hvem er best i Norden?

Det ser altså ut til at de tre neste kampene blir som et rent nordisk mesterskap for Christian Berges gutter.

– Det blir gøy, vi gleder oss til det. Vi skal gi jernet og vise at vi iallfall er best i Norden, sier Magnus Abelvik Rød.

Han vet at hjemmebanefordelen nå er over. I Malmö vil tribunene være fulle av både svenske og danske tilskuere.

– Vi vet at det blir et helt annet trykk på oss enn hva vi har vært vant til her i Trondheim. Da er det bare å nullstille og tenke at alle heier på oss, sier Rød om det som nå venter.

Det er altså Portugal og Slovenia som skal utfordre de fire nordiske lagene. Norge er ferdige med førstnevnte, men sistnevnte har imponert stort og vunnet alle sine kamper.

Gøran Johannessen er ikke overrasket.

– De har Champions League-spillere i alle posisjoner, og de fleste spiller i toppklubber. Jeg skjønner ikke hvorfor folk ble overrasket da de slo Sverige. Jeg synes Slovenia er bedre, sier rogalendingen.

PS: I den andre hovedrunden har Kroatia, Spania og Østerrike med seg to poeng videre. Tsjekkia, Tyskland og Hviterussland er videre uten poeng.