Kristoffer Ventura leder helgens Pinnacle Bank Championship etter at tre av fire runder er ferdigspilt. Innsatsen på Korn Ferry-touren, som er nivået under PGA, kan sikre ham opprykk til spill mot verdens aller beste golfspillere.

Det har bare én nordmann klart før. Henrik Bjørnstad var fast på PGA-touren i 2006 og 2010.

– For oss som har kjent han lenge, er det ikke overraskende. Han har fått litt mindre oppmerksomhet enn Viktor den siste tiden, men han har vært en fantastisk golfspiller siden han var 13 år. Siden har han bare hatt en kjempeutvikling jevnt og trutt, sier Bjørnstad.

To i toppen

Seieren i Utah Championship 1. juli kan nå bli fulgt opp med ny seier søndag.

– Jeg blir absolutt ikke overrasket om han klarer det. Det hadde vært fantastisk, sier Bjørnstad.

Også Viktor Hovland kan sikre seg billett til neste års PGA-tour. Han klarer det om han blir blant de 25 beste sammenlagt etter Korn Ferry-tourens tre sluttspillturneringer i august og september.

Som sylfersk proff har Hovland på direkten markert seg i toppsjiktet. Han har i sommer greid cuten hver gang og vært dårligst nummer 16 i de tre siste PGA-turneringene.

SETT DENNE? Hovlands parodi tar av på nett

Brian Spurlock / Reuters / NTB scanpix

– Blir målløs

– Jeg er spent, men veldig trygg fordi begge uansett kommer til å få store karrierer. Man ønsker de skal klare det fort, men ser man på det store bildet kommer det til å være fantastiske karrierer som vi kommer til å ha veldig mye glede av å følge uansett, sier Bjørnstad.

Selv kommenterer han touren for Eurosport, og han merker trykket etter at to nordmenn har glimtet til samtidig. Ikke minst er han dypt imponert.

– Det er utrolig trolig imponerende. Vi vet hvor tøft det er der borte. Korn Ferry-touren har et utrolig høyt nivå, og at Kristoffer allerede har vunnet én, kanskje to, seiere etter å ha kommet rett ut fra college ... Man blir litt målløs av de resultatene de viser og golfen de spiller, sier Bjørnstad.

– Det betyr enormt mye. Oppmerksomheten spesielt Viktor hatt de siste månedene er helt enormt. Jeg merker engasjementet i Norge når han gjør det bra og vi trenger gutta i TV-skjermen for å skaffe interesse. Media tar tak, barn vil begynne å spille og det blir enorme ringvirkninger som gjør at vi kan få nye spillere, fortsetter Eurosport-kommentatoren.

LES OGSÅ: Suzann Pettersen klarte ikke cuten i comebacket

Svein Erik Furulund

– Skal mye til når man vokser opp i Norge

Ikke minst er han glad for at det viser at det er mulig å ta steget som golftalent fra Norge.

– Å holde så høyt nivå i en verdensidrett er veldig spesielt nok, men at det er to nordmenn som har hatt alt imot seg, med så mye snø og ikke de beste forholdene å trene på ... Det skal så mye til å bli blant de beste i verden når man vokser opp her i Norge, fortsetter Eurosport-kommentatoren.

I likhet med Hovland, gikk Ventura på Oklahoma State University. Det tror Bjørnstad var avgjørende.

– Det er, om ikke den beste, en av de aller beste stedene man kan gå for å ta steget i golf. Det ser man på utviklingen deres. De høster det nå og det er helt rått, sier den tidligere golfproffen.

– Jeg snakket med Kristoffer på meldinger før den forrige seieren og da var fokuset å komme med på turneringene. Kjemperesultatet der skaffet forutsigbarhet i konkurransebildet og etter seieren løsnet alt. Det er slike ting de trenger. Kristoffer har den største sjansen, men begge to vil greie det, spår Bjørnstad.