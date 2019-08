Langrennsløperen Didrik Tønseth skulle etter planen jakte rekord under friidretts-NM på Hamar til helgen. Nå må han trekke seg etter fall på rulleski.

Det var NRK som først omtalte saken torsdag morgen.

– Jeg må dessverre stå over. Jeg falt på en rulleski-økt for en tid tilbake og siden det har jeg hanglet litt. Det er ikke verre enn det. Jeg har fått trent høvelig, men ikke optimalt. Målet var å løpe, sette rekord og ta NM-medalje. Men du må være helt på topp og i bra form hvis du skal stille på noe sånt, sier Tønseth til kringkasteren.

Ville slå rekord

Tønseth hadde en målsetting om å bli den raskeste langrennsløperen gjennom tidene på 10.000 meter under NM søndag.

Den tidligere landslagstreneren i langrenn, Magnar Lundemo fra Meråker, løp på 29.30,4 helt tilbake i 1966. Ingen langrennsløper i Norge har bedre tid på distansen. Lundemo var en svært habil friidrettsmann i sin tid. Det samme kan sies om Oddvar Brå. Han løp på 29.33,5 i 1977 og er den nest beste langrennsløperen.

– Målet er å løpe under 29.30. Da blir jeg Norges raskeste langrennsløper på 10.000 meter gjennom tidene, sa Didrik Tønseth tidligere i juli.

Nå må han altså skrote den planen.

Johaug stiller

En langrennsstjerne som derimot stiller i friidretts-NM, er Therese Johaug. Hun er påmeldt på 10.000 meter.

Johaug var også påmeldt 5000 meter under NM, men droppet det da hun skjønte at hun ikke ville få dispensasjon fra kvalifiseringskravene.

Det skapte en debatt hvor flere mente hun burde fått lov til å løpe.

På 10.000 meter er hun en av favorittene. NM-medalje burde uansett være overkommelig hvis hun løper like bra som hun tidligere har vist. Under et 10 kilometer langt løp på Fornebu i fjor noterte hun 33,36.