Filip Ingebrigtsen før Diamond League-finalen: – Jeg driver ikke med skuespill

Formen og selvtilliten er akkurat slik den fremstår: Bunnsolid og bra.

Den mellomste av løperbrødrene har hatt en svært sterk sesong på banen. Han endte på 3.-plass med 3.31,06 i det forrige stevnet i Paris. Tiden var bare 1,05 sekunder svakere enn hans norske rekord på distansen. Bronsegutten fra VM i London fra to år tilbake så svært så komfortabel ut selv om det ikke var tiltenkt at tiden skulle bli så bra i en treningstung periode.

Filip Ingebrigtsen virket kruttsterk. Han har virket trygg og rolig på seg selv gjennom det meste av sesongen. Selvtilliten ser ut til å ha blitt bare bedre og bedre år for år.

– Jeg driver ikke med skuespill, så om det virker som om jeg har bedre selvtillit så er det nok fordi jeg har det. Det kommer gjennom gode konkurranser, gode treninger og en kontinuitet som vi vet ligger der. Du vet at om du fortsetter å gjøre det du skal så blir det veldig bra. Det er betryggende, sa 26-åringen da NTB møtte ham i St. Moritz for et par uker siden.

Lise Åserud / NTB scanpix

Avgjørende

Nettopp den selvtilliten kan bli avgjørende både i Diamond League-finalen og i VM i Doha tre uker frem i tid.

– I et mesterskap er det dét som kan skille, innstillingen og selvtilliten underveis. Men det kommer ikke av seg selv. Det kommer av gode opplevelser, gode resultater og mye trening over tid.

Humøret var upåklagelig under samlingen i St. Moritz. Høydesamling og gode enkeltresultater henger ofte sammen for både Filip og brødrene Jakob og Henrik.

– Det har vært en veldig bra sesong så langt. Det har vært jevnt på et høyt nivå med unntak av våren der det bare ble tull. Alle løpene etter Bislett har vært bra, konkluderte 26-åringen med bostedsadresse i Oslo.

Vedlikehold

Filip Ingebrigtsen føler seg trygg på at resultatene kan komme i VM også, selv om han ikke alltid har vært best når det gjelder. Det har ikke skyldtes formen, men også tilfeldigheter som fall under løpene som i EM i Berlin sist år.

– Jeg har litt å gå på, men generelt sett er nivået høyere enn på det jevne. Nå gjelder det å finne de siste prosentene til VM, og jeg tror at jeg har en del å gå på der også. Prioriteringen har vært at vi har konkurrert mye i løpet av sommeren og frem til nå, men alt må vedlikeholdes. Vi har hatt mye moro i løpet av sommeren, men har ikke glemt at det er VM i Doha. Det grunnleggende nivået er veldig bra, og da er det også lettere å finne toppformen når det gjelder.