Stavanger ber nabokommunene om is-penger

Hvert år bruker Stavanger kommune 20 millioner kroner på is-idrett. Nå håper de på økonomisk hjelp fra Sandnes, Sola og Randaberg for å unngå å kutte i tiden på is.

Nå nettopp

Hvert år bruker Stavanger kommuner 20 millioner kroner på istid til utøvere innenfor skøytesporten, kunstløp, curling og ishockey. Nå håper politikerne i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog at nabokommunene er villig til å betale en del av regningen.

Leder for idrett Arne Tennfjord i Stavanger kommune sier at kommunen har forhandlet fram nye avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall som eier Siddishallen, og drifter både Stavanger ishall og Siddishallen. Partene er blitt enige om at kommunen får mer istid uten at kostnadene økes.