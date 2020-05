Skal trene 15 hester for mangemillionær

– Det er en stor anerkjennelse for teamet vårt at en så stor og kjent hesteeier som Munkhaugen har tro på oss og flytter hestene hit. Utøverne (hestene, red.anm.) som vi nå overtar ansvaret for, er talenter fra øverste hylle som har et stort potensial. For oss innebærer avtalen en økt årlig omsetning på rundt to millioner kroner, og bidrar også til å sikre arbeidsplasser i virksomheten vår her på Sørlandet, sier Øystein Tjomsland.

Trønderen Nils Munkhaugen er en av gründerne bak milliardkonsernet Heimdal Gruppen. I hestemiljøet er han nok likevel mest kjent for sine mange premierte hester. For å få trent sine firbeinte på Sørlandet hos Øystein Tjomsland, må han ut med 12.000 kroner i måneden for hver av dem.