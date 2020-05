Det internasjonale skiforbundet (FIS) holder fast på sin plan. Det skal ikke brukes fluor for å oppnå god gli på skiene kommende vinter.

Da snakker vi ikke bare om langrenn, men også alpint, hopp, kombinert og alle andre øvelser som forbundet har ansvar for.

– Dette blir gjennomført, men vi må jo ta et forbehold om at vi da klarer å få frem det apparatet som skal til for å kunne gjennomføre disse testene, sier Erik Røste. Han er norsk skipresident, styremedlem i FIS og sitter i arbeidsgruppen som skal gjennomføre fluorforbudet.

Testutstyr er ikke klart

Foreløpig finnes det ingen fullgod testmetode. Det er ikke satt noen terskelverdier for hvor mye fluor det kan være rester av på skiene. Det er heller ikke bestemt hvordan straffen blir for å bryte reglene.

Hvilke fluorverdier som skal være tillatt, eventuelt forbudt, er avgjørende for hva løperne gjør med sine skipar.Noen langrennsløpere har skipar som kan være mange år gamle. Gullpar som de har vunnet med og som har vært gjennom utallige fluorbehandlinger opp gjennom tidene. Det vil finnes fluorrester i sålen på skiene.

Fakta: Fluorforbudet * I løpet av det siste halve året har Det internasjonale skiforbundet (FIS) inngått et totalforbud mot bruk av smøreprodukter som inneholder fluor. * Forbudet skal gjelde fra og med kommende sesong og gjelder alle grenene innenfor FIS. * Forskning har vist at fluorproduktene kan være helsefarlig for smørere. Samtidig blir fluoren avleiret i naturen, er skadelig og kan være kreftfremkallende. * Fra 1. juli i år blir en type fluor forbudt (PFOA – perfluoroktansyre) innenfor EU. FIS-forbudet er mer vidtrekkende og gjelder alle typer fluor. * Det tyske selskapet Kompass er i ferd med å utvikle testutstyr. Dette er ikke ferdig, men de regner med å ha de klart i løpet av sommeren. Det er håp om at testutstyret kan bli sertifisert i god tid før sesongen.

Samtidig er det sådd tvil om FIS er i stand til å få frem et apparat som gjør at det er mulig å teste raskt med sikkert resultat. I Norge var det forbud mot fluor i aldersbestemt langrenn sist sesong. Testmetoden som ble utprøvd da tok rundt en uke å analysere. Slike testmetoder er ikke tilstrekkelige i konkurranser på høyt nivå.

Det er det tyske selskapet Kompass som nå utvikler et apparat for fluortesting av ski.

– En prototyp er klar i løpet av kort tid og i løpet av sommeren vil den bli utprøvd, sier skipresident Erik Røste.

Deretter må maskinen sertifiseres. Det vil si det må gis en garanti av en utenforstående kontrollenhet for at den er sikker.

Både før start og i mål

Apparatet er håndholdt og kontrollene skal foregå både i start og i målområdet. Hvilke terskelverdier for hvor mye fluorrester det kan være på skiene, vil bli avgjort etter at Kompass-apparatet er blitt testet i sommer. FIS melder at grenseverdiene vil bli satt enda lavere for sesongen 2021/22.

Dette kan bli komplisert, men den norske langrennssjefen, Espen Bjervig, er klar på at dette skal de få til. Han regner med at FIS legger grensen relativt høyt for hvor mye fluorrester det kan være på skiene den første sesongen.

– Det er jo ikke tvil om at det på det vi gjerne kaller «nullføre» på norsk vil være en fordel å kunne bruke glidprodukter med fluor. Hvis du går 15-kilometeren ett minutt saktere, så synes jo ikke det på TV. Men det blir utviklet svært gode alternativer, så dette skal vi få til, sier Bjervig.

Han forteller at det er testet svært mye sammen skiskyttere og kombinertløperne.

– Jeg tror vi har bra kontroll akkurat nå. Men en utfordring blir det om smøretrailerne må steriliseres for fluor: Vi vet heller ikke om vi må slipe opp igjen alle skiparene eller om det holder med å legge nytt fluorfritt på sålen slik den er.

Han bare venter på at testapparatene kommer slik at de kan finne ut av hvordan de skal takle dette.

Vil saksøke FIS

En rekke smørefabrikanter har protestert mot at forbudet kommer allerede til vinteren. Før styret i FIS fattet sin endelige beslutning i saken annonserte 13 produsenter av skismurning at de ville gå til sak mot FIS. De mener at forbudet kommer for raskt.

De mener at det ikke er riktig av FIS å innføre strengere regler for fluor enn de EU-reglene som trer i kraft 1. juli i år. Her er det snakk om å forby såkalt PFOA-fluorforbindelser og ikke all bruk av fluor.

Fabrikantene mener at de har kunnet forberede seg på dette forbudet i tre-fire år, for så å bli møtt med et nytt og mer vidtrekkende forbud på kort varsel.

– Dette er helt grunnløst, sa svenske Christer Majbäck til den svenske avisen Expressen for et par uker siden. Den tidligere svenske langrennsløperen eier Skigo som produsering skismøring og han har deltatt i møtevirksomhet i forkant av at FIS-styret nå endelig har slått fast at forbudet kommer allerede til vinteren.

Dersom det kommer et søksmål, er det den italienske smøreprodusenten Maplus som skal fronte det.

Swix er ikke med

Brav Norway som har skismøring fra både Swix og Holmenkol i sin portefølje, er ikke blant dem som har truet med sak mot Det internasjonale skiforbundet. Det er fortsatt usikkert om det blir levert inn en stevning.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Christer Majbäck i den forbindelse, men har ikke lykkes å få en bekreftelse på at saken går videre.

Før pinse hadde skipresident Erik Røste ikke hørt noe nytt om et eventuelt søksmål.