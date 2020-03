Follo – Tertnes 29–37

Tertnes ligger nå på 4.-plass på tabellen og viser strålende form om dagen. På de fire siste kampere, er det blitt fire seiere.

Onsdag sto laget for en overlegen seier på bortebane. Follo ble slått hele 37–29. Kristin Nørstebø ble kampens store spiller med seks mål. Katarina Berens og Linn Gossé leverte fem mål hver for Tertnes.

Tertnes lå stadig ett eller to mål bak i store deler av første omgang, men fikk endelig snudd det rett før pausepraten. Deretter så de seg ikke tilbake og parkerte vertene i annenomgang. Selv om seieren til slutt ble overlegen, var det jevnt på skuddstatistikken.

For Tertnes er det 12 poeng opp til Vipers på tabelltoppen. Kristiansand-laget vant ligaen etter seieren mot Fredrikstad onsdag kveld.

Medaljen glapp

Med én kamp igjen i grunnserien, ligger Tertnes to poeng bak tredjeplasserte Byåsen. Trønderne vant også onsdag kveld og tok dermed bronsemedaljen.

For at bergenserne skulle ha hatt mulighet til å ta medalje, måtte trønderne ha snublet onsdag kveld. Selv om Tertnes har bedre målforskjell enn trønderne, hjelper det ikke før den siste runden.

Dersom Byåsen og Tertnes hadde havnet på like mange poeng etter endt sesong, ville Byåsen uansett tatt bronsemedaljen på flere poeng innbyrdes.

Det betyr at trønderne kunne slippe jubelen løs allerede etter kveldens kamp.

Fana vant

Det ble også en solid seier for Fana. De vant 29–21 borte mot Oppsal, som er fjerde sist i serien.

Seieren betyr at Fana er klar for sluttspillet. Etter det ordinære seriespillet, går de åtte beste lagene over i et sluttspill.

Det hele kulminerer i kvartfinaler, deretter semifinaler og til slutt en finale. Sluttspillet starter etter påske, og de første kvartfinalene spilles 15. april.