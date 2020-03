– Jeg deler sjeldent noe veldig personlig her på Instagram. Men jeg kjenner litt på det nå.

Slik starter Christina Vukicevic Demidov sitt åpenhjertige innlegg på Instagram. Nylig ble den tidligere hekkeløperen, og nå sportssjef i parafriidrett i Norges Friidrettsforbund, mor til sitt andre barn.

Hun ønsker å berolige andre gravide, som i disse koronatider kan kjenne på en ekstra frykt. Samtidig kommer hun med en hyllest til de ansatte ved Bærum sykehus.

– Jeg er sikker på at mange av dere som har fødsel rett rundt hjørnet kjenner på MANGE av de samme følelsene rundt det å føde i en tid som denne. Jeg kan på ingen måte si noe som direkte hjelper, men vit dette: Det er verdens beste jordmødre, leger og sykepleiere som venter på dere, skriver hun.

– Vanskelig situasjon

Idrettsprofilen er sammen med den tidligere fotballspilleren Vadim Demidov (33). Duoen giftet seg i 2014 og ble to år senere foreldre til en liten gutt.

– De vet at situasjonen er vanskelig for sårbare kommende mødre/foreldre, men likevel klarer de å få situasjonen til å virke helt normal her på sykehuset/sykehusene selv om den er ganske så «unormal», fortsetter hun i innlegget.

– De heier på deg og passer på deg helt til du spaserer ut av sykehuset med en liten baby i armene.

De støttende ordene har engasjert flere i sosiale medier. Innlegget hadde på kort tid fått over 1000 «likes» på den populære bildedeletjenesten, i tillegg til en rekke positive kommentarer.

Vukicevic Demidov valgte å legge opp som friidrettsutøver i 2016. Hun har blant annet en EM-bronse og en rekke NM-gull å se tilbake på.