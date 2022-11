Oddvar Brå i dramatisk krasj: - Jeg var heldig

Skikongen sier han var heldig som kom fra det uten en skramme da en elg braste inn i bilen hans.

– Dette var i 18-tida, og det var fine kjøreforhold. Plutselig smeller det veldig på venstresida av bilen, sier skikongen Oddvar Brå.

– Jeg fikk en støkk, og ble helt satt ut. Summa summarum må jeg si at jeg var heldig, sier Brå til Adresseavisen.

Det var på fredag at den dramatiske hendelsen skjedde.

Skikongen bor på Byåsen, og var på vei fra Oslo tilbake til Trondheim. Ved Hanestad smalt det ordentlig i bilen hans.

– Dette var i 18-tida, og det var fine kjøreforhold. Plutselig smeller det veldig på venstresida av bilen. Det rister, og jeg tviholder i rattet. Umiddelbart skjønner jeg ikke helt hva som har skjedd, og kjører 100–150 meter videre, til en avkjørsel. Etter hvert forstår jeg at det har vært elg. Da blir jeg satt ut, sier Brå.

Oddvar Brå kjørte på elg ved Hanestad, på vei hjem fra Oslo. Bilen på bildet er en leiebil, ettersom Brås egen bil måtte på verksted.

Ny bil - og flaks

Han hadde helt ny bil, og mener dette, samt en god del flaks, er årsaken til at han kom fra det uten skader.

Elgen traff nemlig bilen på førerdøra. Men selv om døra ble bulkete og speilet ble revet av, ble ikke vinduet knust. Dermed kom aldri elgen inn i bilen.

– Rett etterpå kommer det to karer bort til meg og lurer på hvordan det går. Jeg er på vei tilbake for å se til elgen, men da forteller de at elgen allerede er dratt av veien. Så ringer vi politiet, sier Brå.

Det er liten tvil om at det var en ordentlig smell. For elgen:

– Den var stein dau, svarer skikongen.

Andre påkjørsel

Da Adresseavisen møtte Brå tirsdag, var det blant annet for å mimre om en unik skikarriere. En karriere som toppet seg i VM i Oslo i 1982, både med VM-gull og det berømte stavbrekket.

Underveis i samtalen forteller 71-åringen om den dramatiske hendelsen fredag, og at dette er andre gang han kjører på elg.

Brå har kjæreste på Sørlandet, og har i tillegg 50 års bakgrunn fra langrennsmiljøet, som utøver og i andre roller.

– Jeg kjører vel 40 000 kilometer i året, sier han - og beskriver deretter sitt første, ublide elgmøte - også dette på riksveg 3.

– Det skjedde for syv-åtte år siden, i forbindelse med idrettsgallaen på Hamar. Ved Åsta kjørte en trailer foran meg på en elg. Den fløy over traileren, landet på veien foran meg og jeg hadde ikke sjanse til å bremse. Jeg kjørte over den, sier Brå.

Men også den gang gikk alt bra med han selv.

– Elgen døde momentant, og det ble litt styr den gangen, også. Men det gikk jo bra, forteller han.