VM-sjefen slår tilbake: – Kritikken er ikke berettiget

Berit Svendsen mener det er feil at hun har vært for lite i Trondheim i sin tid som VM-sjef.

Etter kun 13 måneder i jobben så valgte Berit Svendsen å takke for seg. Nå snakker hun ut om sin egen avgang for første gang.

3. okt. 2022 19:34 Sist oppdatert nå nettopp

– Det går bra med meg nå. Jeg kjenner mer og mer på at jeg har tatt en god og riktig avgjørelse på riktig tidspunkt, både for VM-selskapet og meg selv. Men jeg legger ikke skjul på at det har vært en krevende periode.

Slik innleder Berit Svendsen til Adresseavisen i et Teams-intervju. Nå, fra en leilighet i Spania der hun er på høstferie sammen med familien, snakker hun ut for første gang ut om sin egen avgang etter at det ble kjent tirsdag forrige uke.