Odine Strøm tok sin første seier i verdenscupen: – Jeg har ikke ord

Anna Odine Strøm (24) vant det tredje rennet i kvinnenes hoppuke i slovenske Ljubno og sikret også karrierens første individuelle verdenscupseier.

31. des. 2022 18:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har ikke ord som kan beskrive det. Jeg er veldig fornøyd, sier hopperen fra Alta i et intervju vist på Viaplay etter at hennes første verdenscupseier var et faktum.

Odine Strøm ledet med 3,8 poeng foran østerrikske Eva Pinkelnig etter et hopp på 91,5 meter – 1. omgangs lengste hopp.

Ledelsen beholdt Strøm med et hopp på 90,5 meter. Hun vant rennet med knappe 0,9 poeng foran østerrikske Eva Pinkelnig. Tredjeplassen gikk til Katharina Althaus fra Tyskland.

Anna Odine Strøm er nummer to og 23,3 poeng bak Pinkelnig i sammendraget i Hoppuka før det siste rennet søndag.

Det fjerde og avsluttende rennet i kvinnenes hoppuke arrangeres også i slovenske Ljubno første nyttårsdag.

Silje Opseth ble nummer 12, mens Thea Bjørseth kom to plasser bak på en 14.

Nora Midtsundstad ble nummer 16.

Ingvild Synnøve Midtskogen var ikke med i finaleomgangen etter et hopp på 78.-plass. Hun ble nummer 44.

Kjersti Græsli ble utslått i kvalifiseringen fredag.

Se hoppet til Odine Strøm fra 1. omgang: