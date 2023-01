Ranheim sparket treneren

1.-divisjonsklubben Ranheim har skilt lag med hovedtrener Hugo Pereira, et år før kontrakten utløp.

08.01.2023 22:50

«Etter to måneder med dialog, kartlegging og møter ble konklusjonen at grunnlaget for et videre samarbeid ikke var godt nok. Dette førte til at vi i forrige uke innledet samtaler med Hugo om å fratre rollen som hovedtrener. Vi har i dag signert en sluttavtale med Hugo.», skriver Ranheim i en pressemelding.

Pereira fikk jobben i Ranheim sommeren 2021. Are Tronseth vil fungere som hovedtrener i klubben inntil videre.

Klubben understreker at pressemeldingen ikke er felles, og at Pereira vil opplyse mediene «når tiden er riktig for det».

Ranheim kom på 8.-plass i 1.-divisjon sist sesong.