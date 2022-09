Riise langet ut mot dommeren: – Da klikker det for meg

KOLBOTN (VG) (Kolbotn – Avaldsnes 1–1) John Arne Riise var alt annet enn fornøyd med dommeren etter kampen mot Kolbotn. Avaldsnes-treneren mener dommeren ikke kan reglene.

FYRTE LØS: John Arne Riise var ikke nådig i omtalen av dommeren.

10. sep. 2022 18:23 Sist oppdatert nå nettopp

– Dommeren blåste en vei i dag. Det er helt utrolig. Jeg er så lei, sa John Arne Riise til VG etter kampen.

I utgangspunktet skulle man tro at Riise utelukkende var fornøyd etter at Avaldsnes klarte 1–1 mot Kolbotn i den første kampen i årets nedrykkssluttspill.

Avaldsnes gikk i ledelsen like etter pause. Selma Løvås la inn i feltet og der sto Ida Natvik som forlenget ballen i en lekker bue over keeper.

FORBANNA: John Arne Riise mener dommernivået er for variabelt i Toppserien.

Etter 70 minutter fikk Kolbotn et frispark like utenfor sekstenmeteren. Fanny Løvås skjøt under muren og under bena på tidligere Kolbotn-keeper Siri Ervik.

– Frisparket er jo bare en skulder mot skulder, og Kolbotn-spillerne står for nære muren. Når dommeren ikke kan reglene engang, da klikker det for meg, sa Riise.

– Jeg har blitt vant til at dommerne i Toppserien er ganske variable, legger han til.

Rune Pedersen er tidligere toppdommer og nå seksjonsleder for arrangement i Norges fotballforbund. Han vil ikke uttale seg direkte om Riise sine uttalelser før han har fått alle opplysningene på bordet.

– Vi må få inn en delegat-rapport før vi konkluderer med noe som helst, sier Pedersen til VG.

– Kan uttalelsene potensielt få konsekvenser for Riise?

– Hver mandag etter alle serierunder har vi et møte med alle seksjoner der alle opplysninger kommer på bordet. Så får vi se om det får konsekvenser. Det er helt umulig å si nå, svarer han.

– Vi har ikke en konkret liste over hva som er lov å si og ikke, legger Pedersen til.

FORNØYD: John Arne Riise var fornøyd med prestasjonen til Avaldsnes.

Kolbotn var store favoritter etter at de havnet ett poeng bak fjerdeplassen i grunnspillet – som ville sikret mesterskapssluttspill. Sesongen til John Arne Riise og Avaldsnes har vært langt tøffere. De endte på 9. plass etter å ha tatt elleve poeng på 18 kamper.

– Jentene skal ha honnør og kred for hvordan de har løftet seg fra starten av sesongen, sa Riise.

TIL 2020 møtte LSK i den andre kampen i sluttspillet om å få være en del av Toppserien neste år. LSK vant komfortabel 4–0 på bortebane. Signe Holt Andersen scoret tre av målene. Rebecka Holum scoret det siste.

I mesterskapssluttspillet spilte Rosenborg mot Stabæk. Rosenborg vant 3–1. Etter scoringer fra Emilie Nautnes, Synne Skinnes Hansen og Anna Langås Jøsendal. Melissa Bjånesøy sto for gjestene sin scoring.