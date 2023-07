Spillere og foreldre signerer alkoholforbud før avreise til cup

Bergensklubben Varegg er blant klubbene som har iverksatt alkoholforbud når ungdommene i klubben reiser på tur.

Varegg G19 og Fleet Spurs Kusasa møttes i fjorårets Norway Cup. Da hadde Varegg-spillerne signert på at de skulle oppføre seg og ikke drikke alkohol. Vis mer

Drikking og episoder knyttet til alkohol har til tider vært et problem når fotballungdom reiser på cup. Spesielt i Danmark der aldersgrensen for å kjøpe alkohol er 16 år.

For å komme eventuelle utfordringer i forkjøpet, har Varegg lagt listen for spillerne: Før de reiser på cup, må både spillere og foreldre skrive under på en kontrakt der de forplikter seg blant annet til å være avholdende i løpet av cupen.