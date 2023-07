Markus Rooth med gull og ni medaljer til Norge i EM U23

Markus Rooth (21) og Sander Skotheim (21) tok gull og sølv i tikamp og avsluttet et fantastisk EM U23 for Norge.

Det ble totalt ni norske medaljer - fordelt på denne måten:

Gull: Håvard Bentdal Ingvaldsen (400 m), Henrik Flåtnes (lengde), Andrea Rooth (400 m hekk), Markus Rooth (tikamp).

Sølv: Henriette Jæger (400 meter), Sander Aae Skotheim (tikamp).

Bronse: Kitty Augusta Friele (stav), Lotta Flatum (diskos), Pål Haugen Lillefosse (stav).

Det var en vanvittig duell mellom de to nordmennene om seieren i tikamp. Markus Rooth leverte en veldig sterk spydkonkurranse i den nest siste øvelsen og hadde et solid forsprang på Skotheim foran den avsluttende 1500 meteren. Skotheim var desidert best og slo Rooth med drøyt 13 sekunder. Det var ikke nok. Rooth satte ny mesterskapsrekord med 8608 poeng. Skotheim fikk 8561.