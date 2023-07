Pusher kroppen til maks for å bli verdens sprekeste

Matilde Øyen Garnes (27) trener seks timer om dagen og må noen ganger tvinge seg selv til å spise for å få i seg nok kalorier. Nå skal hun for andre gang konkurrere om tittelen «verdens best trente kvinne».

I fjor deltok Matilde Garnes på Crossfit Games for første gang. I år satser hun på enda bedre resultater. Vis mer

– God morgen! Eller det er vel egentlig ettermiddag hos deg?

Ansiktet til Matilde Øyen Garnes dukker opp på skjermen. Hun ringer fra USA, hvor hun er på pre-camp før årets Crossfit Games.

Om litt over en uke skal hun konkurrere mot 39 av de beste Crossfit-utøverne i verden. Vinneren kan kalle seg «fittest on earth».

I dette intervjuet forteller hun om det ekstreme treningsprogrammet sitt, hva hun ofrer for idretten og deler sitt beste tips til dem som vil begynne med crossfit.