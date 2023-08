Narve innrømmer at han har blitt påvirket av utenomsportslig støy: – Har preget meg mye

BUDAPEST (VG) Narve Gilje Nordås fikk det tungt på 5000 meteren. Etter løpet innrømmer han at støyet rundt har påvirket han.

Mens Jakob løp over målstreken var det fortsatt mange meter igjen for Nordås. Mannen som har overrasket alle dette verdensmesterskapet gikk rett og slett tom.

– Støyet har preget meg mye. En kan jo bare spekulere i hvordan det hadde vært om man ikke hadde hatt det i bakgrunnen, men jeg skal ikke skylde på det, sier Nordås til den skrivende pressen.

– Man prøver å stenge det ute, men jeg leser nettaviser som alle andre. Det eneste som møter deg hver dag er ditt eget tryne eller en ny konfronteasjon fra den ene eller andre siden.

– På et tidspunkt så må det gå tomt. Dette var det femte løpet åtte dager. De fire første gikk fint, men i dag så sa det stopp, sier Nordås til NRK.

Han spurtet inn til en imponerende bronse på 1500 meterfinalen, og hintet allerede da frem til at han trodde 5000 kom til å bli tungt.

I forsøket på torsdag telte han feil, og holdt på å ryke ut etter en kjempetabbe.

– Fysisk så gikk det fint i dag, men jeg hadde ikke den mentale kapasiteten til å løpe i dag. 5000 meter er en mentalt tung øvelse.

– Det har egentlig gått i ett i tre uker. Telefonen ringte i et sett to uker før mesterskapet. På et tidspunkt så bikker det over, sier Nordås.

Han ble til slutt nummer 14.