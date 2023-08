Narve ønsker forsoning etter VM-bråk: – Har preget meg mye

BUDAPEST (VG) Narve Gilje Nordås fikk det tungt på 5000 meteren. Nå ønsker bronsevinneren på 1500-meteren forsoning med Jakob Ingebrigtsen.

Mens Jakob løp over målstreken som verdensmester var det fortsatt mange meter igjen for Nordås.

– På et tidspunkt så må det gå tomt. Dette var det femte løpet åtte dager. De fire første gikk fint, men i dag så sa det stopp, sier Nordås til NRK etter å ha løpt inn til en 14. plass.

Det har vært mye utenomsportslig støy rundt Nordås og familiekonflikten rundt Gjert Ingebrigtsen og løper-sønnene.

Mens Jakob Ingebrigtsen ikke har svart på spørsmål om Nordås eller familiesituasjonen underveis i mesterskapet, har Nordås røpet at forholdet til Jakob er «ikke-eksisterende» og kommet med noen «stikk».

– Hvor mye kan man løse opp i denne situasjonen?

– Alt kan løses, men det krever selvinnsikt fra begge sider. Og det krever at man svelger noen kameler.

– Er det noe du kunne gjort annerledes?

– Jeg kan stå for alt jeg har sagt. Jeg har brukt humor i en situasjon som er vanskelig å stå i, men av og til så kan det lureste være å klappe igjen kjeften. For dess mer du sier, dess mer spørsmål får du og jo mer trøkk og overskrifter blir det. Selv om jeg kan stå inne for det, så hadde jeg nok svart på færre spørsmål, svarer Gilje Nordås.

Bronsevinneren fra 1500 meter vil ha endring.

– Det kan ikke fortsette som dette her. Men jeg vil bare si at jeg har vært forsont lenge. Det er ikke meg det står på, sier Gilje Nordås.

– Før trente du med Ingebrigtsen-brødrene, kan du forklare hvordan forholdet endret seg?

– Det skjedde litt over natten. Han brøt med Gjert og jeg fortsatte med Gjert. Så da gikk det fra mye kontakt til lite kontakt over natten, svarer Narve Gilje Nordås.

Han innrømmer at støyen har preget ham mye.

– En kan jo bare spekulere i hvordan det hadde vært om man ikke hadde hatt det i bakgrunnen, men jeg skal ikke skylde på det, sier Nordås i pressesonen etter løpet.

– Man prøver å stenge det ute, men jeg leser nettaviser som alle andre. Det eneste som møter deg hver dag er ditt eget tryne eller en ny konfrontasjon fra den ene eller andre siden.

Henrik Ingebrigtsen snakket ut om hvordan han har opplevd alt støyet rundt Jakob i mesterskapet. Jakob takker laget som har tatt mesteparten av støyten.

– Det er ganske tydelig at jeg har hatt et enormt bra lag rundt meg som åpenbart har tatt mye av støyten. Jeg har stort sett fokusert på meg selv og vært i min egen boble, sier Jakob til den skrivende pressen

Brødrene Henrik, Filip og Jakob brøt samarbeidet med pappa Gjert som trener vinteren 2022. Årsaken til familiekonflikten er ikke kjent.

I VM i Budapest fikk det en ny dimensjon – ettersom Gjert er trener for Narve Gilje Nordås. Gjert fikk ikke trener-akkreditering av friidrettsforbundet, men er i VM-byen boende med Nordås og treningskamerat Per Svela på et annet hotell.