Bergenseren sto for en bragd. Etterpå kom det sterke TV-intervjuet.

Noen medaljer kommer med ekstra mye følelser.

Lillefosse ble rørt da NRK-intervjuet etter EM-bronsen kom inn på moren. Christina Vukicevic Demidov la armen rundt ham. Vis mer

Publisert: 22.08.2023 21:26

For et år siden fløy en stavhopper fra Bergen så høyt at nasjonen la merke til ham.

Og om du ikke er så sportsinteressert, men gløttet bort på TV-en, la du kanskje merke til mennesket Pål Haugen Lillefosse (22).