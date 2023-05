Dennis Haugers manager: – Kjempenedtur

Dennis Hauger (20) får trøbbel med å hevde seg i helgens to Formel 2-løp i Monaco. Han får startposisjon 17 i begge løpene.

SKUFFET: Dennis Hauger i Monaco torsdag.

26.05.2023 15:55 Oppdatert 26.05.2023 16:59

– En kjempenedtur. Uten tvil, sier manager Harald Huysman til VG.

– Var er forklaringen på fiaskoen?

– Det vet vi ikke ennå. Men jeg hørte på radioen av Dennis tidlig fikk trøbbel med dekkene.

– Var det noe forvarsel om at det skulle gå slik?

– Nei! Jeg var sikker på at han ville bli nummer to eller tre i gruppen sin - og få et godt utgangspunkt for løpene i helgen.

– Nå er han sjanseløs?

– Helgen er nok mer eller mindre over - om det ikke skulle bøtte ned med regn søndag. I Monacos trange gater er det vrient å starte så langt bak.

PITLANE: Dennis Hauger og MP Motorsport i arbeid i Monte Carlo torsdag.

Viaplay-kommentator Henning Isdal bruker ordet «katastrofe» på sendingen.

– Det blir vanskelig å ta poeng, sier hans kollega Atle Gulbrandsen.

I Formel 2 er det viktig å bli blant de ti beste i kvalifiseringen. Det klarte ikke Hauger.

I fjor startet Hauger fra andre startposisjon og vant sprintløpet i Monaco. Han har til sammen tre seirer i Formel 2 i 2022 og 2023.

Hauger var på vei til å sette en bedre kvalik-tid da det ble rødflagg. Clement Novalak krasjet ved innkjøringen til tunellen, og dermed ble kvaliken stoppet.

– Hvis han hadde rukket å kjøre over mållinjen, hadde han i hvert fall vært topp fire. Da hadde det sett helt annerledes ut, sier Harald Huysman.

Nordmannen hadde bare niende beste kvaliktid i sin gruppe - og dermed kom han ikke inn blant de ti som starter først i begge løpene. De fem beste i hver av de to gruppene fikk de ti beste startposisjonene.

Danske Frederik Vesti starter i beste posisjon i søndagens hovedløp. Han tilhører Mercedes’ akademi. Isack Hadjar får pole position i sprintløpet lørdag.

Monacos egen Arthur Leclerc krasjet i den første gruppen. Dermed er helgen ødelagt for ham.

Det er vanskelig å kjøre forbi i Monte Carlos gater. Derfor er Haugers svake kvalifisering et klart minus.