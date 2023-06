Allardyce ferdig i Leeds

Sam Allardyce fortsetter ikke i Leeds etter at laget rykket ned fra Premier League.





02.06.2023 10:18 Oppdatert 02.06.2023 10:48

Leeds bekrefter avgjørelsen på sine nettsider.

Trenerveteranen Sam Allardyce får ikke forlenget sin tid i Leeds etter nedrykket fra Premier League. Han fikk fire kamper som sjef for de hvitkledde.

Allardyce ble hentet inn for spanjolen Javi Gracia tidlig i mai og fikk jobben med å redde plassen i toppdivisjonen. Det greide han ikke, og Leeds må ta turen ned til mesterskapsserien etter tre sesonger i det beste selskap i engelsk fotball.

– Vi ønsker å takke Sam for at han var modig nok til å steppe inn og gjøre alt han kunne for å redde oss. Dessverre gikk det ikke slik, sier Leeds-direktør Angus Kinnear.

Klubben opplyser videre at de håper å ha ny hovedtrener på plass i løpet av få uker.