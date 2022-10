VM-gull til Blummenfelt: Gikk til topps i «halv Ironman»

Regjerende olympisk mester i triatlon Kristian Blummenfelt gikk til topps i VM-konkurransen i «halv Ironman» i USA lørdag.

VM-GULL: Kristian Blummenfelt gikk til topps i VM-konkurransen i «halv Ironman».

Med rett i underkant fem kilometer igjen av konkurransen i St. George klinte nordmannen til og parkerte amerikaneren Ben Kanute, som til slutt tok sølvet foran danske Magnus Ditlev.

Dermed kunne 28-åringen juble for sitt andre VM-gull totalt, og det første i «halv Ironman», eller «70.3» som øvelsen heter. Den består av 1,9 kilometer svømming, 90 kilometer sykling og 21,1 kilometer løping.

Fra før har nordmannen VM-gull i Ironman (dobbel distanse) fra 2021.

– Jeg har ikke fått det til i halv Ironman tidligere, så det er fint å krysse av denne tittelen også, sa Blummenfelt etter målgang, ifølge TV 2 arrow-outward-link .

Det er tredje gang på rad at VM-gullet går til Norge i denne konkurranseformen. Gustav Iden har vunnet de to foregående utgavene av konkurransen.

Også Iden deltok i lørdagens VM, men for mannen som tidligere i oktober smadret blant andre Blummenfelt i VM i Ironman på Hawaii og tok gullet, ble det tyngre lørdag. Etter å ha ligget godt an underveis måtte 26-åringen bryte.

Med gull lørdag fikk Blummenfelt sin revansj etter at det «bare» ble bronse i VM-løpet Iden vant tidligere denne måneden. Men 28-åringen erkjenner at det ikke er en «fullverdig» revansj.

– Du kan ikke ta «hevn» for et løp i Kona utenfor Kona, så det er fortsatt i tankene mine å dra tilbake dit for å fullføre jobben der, sier Blummefelt ifølge nettstedet 220Triathlon arrow-outward-link .

I tillegg til sine to VM-gull, ble Blummenfelt olympisk mester under OL i Tokyo i fjor.

(VG/NTB)