Svensk ishockeystjerne konkurs - kjøpte slanger for 12 millioner

Robin Lehner (31) tjener 50 millioner per sesong som keeper i NHL. Nå har den svenske ishockeystjernen begjært seg selv konkurs etter en feilslått investering i eksklusive slanger - kongekobra anakonda.

KEEPER-KONK: Svenske Robin Lehner (31) står i mål for Vegas Golden Knights i NHL. Bildet er fra april forrige sesong.

15.01.2023 18:41

For et par måneder siden skrev Aftonbladet at Robin Lehner var slått personlig konkurs i Sverige. Årsaken var en ikke innfridd gjeld på fem millioner svenske kroner.

Han har spilt 13 sesonger i verdens beste ishockeyliga siden 2010. Denne sesongen er han på sidelinjen etter en hofteskade og -operasjon. For et par år siden undertegnet Vegas Golden Knight-keeperen en femårs kontrakt 250 millioner kroner.

Nå melder amerikanske medier at Robin Lehner sammen med sin kone har bedt amerikanske myndigheter om at selskapet deres RL Exotics LLC blir satt i konkurs. Det driver et slange- og reptilfarm i Missouri med tre ansatte.

Det blir opplyst at RL Exotics LLC har ubetalte regninger på flere hundre millioner kroner, skriver svenske Expressen - med The Athletic og Sin Bin Vegas som opprinnelige kilder.

Eksotiske slanger skal være en grunn til at Lehners forretninger er gått ad undas. Da han spilte for Buffalo Sabres i 2017 kjøpte han blant andre kongepyton og anakondaer for 12 millioner kroner. Selgeren skulle få betalt kvartalsvis, rundt to millioner per forfall.

Selgeren ble kort tid etter handelen drept av sin kone, som for tiden soner en fengselsdom på 16 år. Året etter at handelen ble inngått, ble imidlertid Robin Lehner i et søksmål anklaget for å ha sluttet å betale det han skyldte.

Senere ble partene enige om et forlik, men nå skriver amerikanske medier at den svenske NHL-stjernen skal ha meddelt kreditorer og Las Vegas-klubbens ledelse at han har begjært seg selv konkurs.