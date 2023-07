Scenene Tour de France frykter

Tour de France har vist seg som et utsatt mål hos aktivister. I år bekymrer flere seg for at uroen i Frankrike kan spre seg til verdens gjeveste sykkelritt.

Det har roet seg de siste dagene, men scener som dette, fra Strasbourg forrige uke, vil være et mareritt for Tour de France-arrangøren. Vis mer

Denne uken beveget Tour de France-feltet seg inn i Frankrike. 23. juli er det målgang på Champs-Élysées i Paris.

Rittet har allerede rukket å levere flere morsomme øyeblikk til sykkelfansen.