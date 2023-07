Ferrari-krise da Verstappen vant foran Lando Norris

Max Verstappen (25) tok sin sjette strake Formel 1-seier - fulgt av McLarens Lando Norris (23). Silverstone ble derimot krise for de to Ferrari’ene.

Charles Leclerc ble nummer ni og Carlos Sainz nummer ti i et spennende løp der publikumsfavoritten Lewis Hamilton (38) tok sin 14. (!) pallplass på Silverstone.

– En veldig dårlig dag på jobben for Ferrari, fastslår Henning Isdal som ekspert på Viaplay.

Ferrari var nærmest Verstappen og Red Bull i forrige løp, i Østerrike, men denne gang var den italienske bilfabrikken sjanseløs. Førere fra fem forskjellige team var foran de to Ferrari-førerne.

Verstappen tar sin åttende seier for sesongen - av ti mulige.

Det er hans sjette strake seier.

Det er bare fire førere som har seks strake fra før.

Det er Verstappens 43. seier totalt siden Formel 1-debuten i 2015. Han er dermed to foran Ayrton Senna.

Lando Norris tok sensasjonelt starten fra nest beste startposisjon - og 150.000 briter på Silverstone jublet hemningsløst. Max Verstappen, som hadde pole position, ble også presset av Norris’ McLaren-kollega Oscar Piastri - men klarte å holde 2. plass.

Etter fem runder syntes verdensmesteren at det fikk være nok. Verstappen kjørte forbi Norris og så seg aldri tilbake. Det endte likevel med Verstappens minste seiersmargin til nå i 2023.

Fakta VM førere (10 av 22 løp): 1) Verstappen 255, 2) Pérez 156, 3) Alonso 137, 4)Hamilton 121, 5) Carlos Sainz jr., Spania (Ferrari) 83, 6) Russell 82. Vis mer

Bak dem kom Mercedes’ene stadig sterkere. Etter at sikkerhetsbilen kom på banen (Kevin Magnussens bil gikk opp i røyk), var Lewis Hamilton plutselig nummer tre og presset en stund Lando Norris hardt.

Men Lando Norris kom seirende ut av duellen mellom de to populære britene på Silverstone. Hamilton måtte nøye seg med 3. plass - fulgt av McLarens Oscar Piastri og Mercedes-kollega George Russell.

Arrangørene fryktet på forhånd at aksjonister ville ta seg inn på banen under løpet - som de gjorde i fjor. Den gang skjedde det under rødflagg som følge av Zhou Guanyus voldsomme krasj. I år var det imidlertid ingen aksjoner under løpet.

Resultater:

1. Verstappen, 2. Norris, 3. Hamilton, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Perez, 7. Alonso, 8.Albon, 9. Leclerc, 10. Sainz.