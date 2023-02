Atle Lie McGrath mister resten av alpin-VM – skadet kneet i super-G-fall

Medaljehåpet Atle Lie McGrath må stå over resten av alpin-VM etter at han falt i torsdagens super-G-renn. Unggutten pådro seg en strekkskade i venstrekneet.

Atle Lie McGrath avbildet i målområdet i torsdagens super-G-renn. Han falt stygt underveis i rennet, men kom seg ned for egen maskin. Undersøkelser viste at han har pådratt seg en kneskade.

09.02.2023 19:22

Det bekrefter alpinlandslagets lege Trond Floberghagen overfor NTB.

McGrath var uheldig da han fikk et slag på den ene skien og gikk halvveis ut i spagaten. 22-åringen gikk i bakken, men reiste seg raskt og tok seg ned til målområdet for egen maskin.

Der ble han tatt med til en medisinsk sjekk.

– Jeg så Atle kom skliende i mål her og synes han var litt lett på venstreskien sin. Kanskje så jeg litt antydning til halting. Det likte jeg dårlig. Et forferdelig fall, kommenterte tidligere toppalpinist Kjetil Jansrud under Viaplays sending fra super-G-rennet i Courchevel.

Strekkskade

På sykehuset ble det avdekket en strekkskade i venstre kne. Det er det samme kneet han røk sideleddbåndet i under storslalåmrennet i Adelboden for to år siden. Det gjorde at norskamerikaneren gikk glipp av verdensmesterskapet i Cortina en måned senere.

McGrath ville vært et sterkt norsk medaljekort i både slalåm, storslalåm og parallellrennet senere i VM.

Unggutten startet mesterskapet i Frankrike med 5.-plass i superkombinasjonen.