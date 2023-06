Nå håper jentene å spille enda bedre

Torsdag var det åpning av nytt klubbhus for Jenter 14 og alle andre barn og unge i Romolslia Sportsklubb.

Nå har Jenter 14 og resten av Romolslia Sportsklubb og bydelen fått et nytt stort klubbhus.

23.06.2023 11:41

Det nye klubbhuset ved kunstgressbanen ble feiret med fotballspill, bruskassestabling og grilling. Den nye klubbsalen var fylt med barn, unge, foreldre, sponsorer og firma som har vært med å bygge det nye klubbhuset, da varaordfører Mona Berger erklærte det for åpnet.

– Det er et veldig stort frivillig engasjement her på Romolslia. Det er dere som har sørget for at bydelen har fått et fint samlingssted, og det er veldig fint å høre at det planlegges for ulike aktiviteter som e-sport, mosjonsløp, skiløp og fotball. Jeg er sikker på at det engasjementet som har resultert i det flotte klubbhuset, vil gi barn og unge bedre oppvekstvilkår og en sterkere fellesskapsfølelse i bydelen sin, sa Berger, før hun offisielt åpnet klubbhuset med å knytte opp lissene på et par fotballsko.