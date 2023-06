Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Assersons drømmetid: Bryllup, nytt hus og VM

PARIS (VG) Høydepunktene er mange for Jakob Ingebrigtsen (22) etter fredagens verdensrekord: Et fullsatt Bislett Games er neste – før VM, bryllup og nytt hus står for tur.

MYE SOM SKJER: Elisabeth Asserson og Jakob Ingebrigtsen var blide da de møtte VG til intervju i Paris før fredagens verdensrekord. Torsdag er det 1500 meter på Bislett.

– Nå har jeg tatt én verdensrekord og må se frem mot ni andre ni andre1500 meter, én engelsk mil, 2000 meter, 3000 meter, 5000 meter, 10.000 meter, halvmaraton, maraton og 3000 meter hinder, sa Jakob Ingebrigtsen til VG etter fantomløpet i Paris sist fredag.

Han lekte seg til en vanvittig verdensrekord på to engelske mil (3218 meter) med 7.54,10 – over 4,5 sekund foran den gamle rekorden.

Torsdag venter 1500 meter under Bislett Games – hvor han sammen med hekkeløper Karsten Warholm er det store trekkplasteret til den utsolgte folkefesten i Oslo.

Med seg til Oslo har han samboer Elisabeth Asserson (23) som «manager/coach». Hun var også med til Paris og sammen møtte de VG til intervju – blant annet om den heftige perioden som venter:

VM i Budapest 19–27. august er det sportslige høydepunktet.

Sesongavslutningen for Diamond League går i amerikanske Eugene 16–17. september.

Helgen etter gifter de seg og drar raskt på bryllupsreise.

I samme periode blir deres nye hus i Sandnes antatt ferdig.

PAR LENGE: Elisabeth Asserson har vært med på mange stevner og mesterskap etter Jakob Ingebrigtsens gjennombrudd. Her etter VM-gullet på 5000 meter sist år.

– Jeg tror året 2023 er et av de mest innholdsrike for oss i løpet av livet. Det er mye man skal ha kontroll på. Men vi har mye flinke folk rundt oss. Elisabeth er flink til å hente inn flinke folk.

Det sier Jakob Ingebrigtsen mens han ser bort på den kommende kona som sitter i stolen ved siden av.

Fakta Jakob Ingebrigtsens rekorder: 1500 meter: 3:28,32 – Olympisk og europeisk rekord (Tokyo 2021). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mile (1609 meter): 3:46,46 (Bislett 2022). Verdensrekorden er 3:43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter: 4:50,01 – Europeisk rekord (Bislett 2020). Verdensrekorden er Hicham El Guerrouj satt i 1999.

3000 meter: 7:27,05 (Roma 2020). Verdensrekorden er 7:20,67 satt av Daniel Komen i 1996

To engelske mil (3218 meter): 7:54,10 – verdensrekord

5000 meter: 12:48,45 – Europeisk rekord (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12:35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020. Vis mer

Mellom 1500 meter-løpene i Oslo (15. juni), Lausanne (30. juni) og Silesia (16. juli), er Ingebrigtsen mye på høydetrening i sveitsiske St. Moritz før VM.

Det betyr lite tid til å planlegge høstens bryllup og flytting.

– Jeg er stort sett i egen boble og fokuserer på det jeg skal, sier Ingebrigtsen og fortsetter:

– I utgangspunktet er det en veldig kjekk ting man får oppleve og noe man ser frem til. Jeg skal ikke si at jeg bidrar så veldig mye, men det er kanskje sånn det må være for at jeg skal kunne være på topp på andre ting.

VG spør Elisabeth Asserson om hvordan hun ser på totalen med løping, bryllup og nytt hus. Hun er selv influenser med nesten 100.000 følgere på Instagram og paret har to hunder (golden retrievere).

– Noen ganger skulle det vært godt med litt ekstra hjelp, men jeg føler at når sesongen er over og han får den siste uken hjemme før bryllupet ..., begynner Asserson før Ingebrigtsen avbryter:

– Problemet er at jeg er veldig hard.

– Å?

– Hvis jeg mener noe, så skal det være sånn. Sånn er jeg vokst opp med. Mentaliteten er «enten er det sånn, ellers går det ikke». Elisabeth har blitt flinkere til å ikke blande meg inn. Da får hun ofte et svar hun ikke liker, sier Ingebrigtsen.

– Men er det ikke deilig å bare bestemme selv da, spør VG Asserson.

– Noen ganger kan det bli litt mye. Fordi det er veldig mange valg om dagen. Det viktigste er at bryllupet blir en veldig kjekk dag og en fin måte å feire slutten av sesongen, svarer hun.

– Det blir en god sesongslutt, gliser Ingebrigtsen.