Her avsløres Red Bull-gulvet - men teamsjefen tror rivalene har spionbilder allerede

Det berømte gulvet på Red Bull-bilene ble plutselig avslørt for alle nysgjerrige under Monaco Grand Prix. Red Bull-sjef Christian Horner tror rivalene allerede har spionbilder.

09.06.2023 11:42

På videoen - fra Viaplays sending - ser vi hvordan en av de berømmelige svære kranene langs løypa i Monaco løfter bort bilen til Sergio Pérez etter krasjen i Q1 av kvalifiseringen.

På den måten får vi se hvordan Red Bull-bilene ser ut under.

– Selvfølgelig liker vi det ikke. Gulvet er veldig viktig, men hvis du ikke har de andre delene og alle de underliggende konseptene, så er det ikke så lett, sier kjente Red Bull-rådgiveren Helmut Marko til motorsport.com.

Han legger til at Mercedes-bilen til Lewis Hamilton ble heist opp på samme måte tidligere på lørdagen var enda lenger oppe i lufta.

– Men jeg folk var mer interessert i bilen vår enn i Mercedes-gulvet.

Helmut Marko mener at med mindre rivalene kjenner styringen av luftstrømmen, vil kunnskapen om gulvet ikke være av stor verdi.

– Det er ikke bare gulvet. Det må fungere sammen med frontvingen og bakenden. Så det handler om alle disse tingene kombinert, og det er mye mer komplekst enn bare gulvet.

TIL VÆRS: Red Bull-bilen til Sergio Pérez blir løftet bort etter krasjen på lørdagens kvalifisering.

Viaplay-eksperter Stein Pettersen svarer mye av det samme når VG spør ham:

– For det første tenker jeg at det ikke var noe vi så der som rivalene ikke har klart å finne ut på en eller annen måte allerede. Men det er alltid interessant for teamene. De følger nøye med hverandre, tar bilder og holder på. Så jeg tror nok at disse bildene har blitt studert hos rivalene.

– Formel 1-teamene er jo vanligvis veldig nøye med å dekke til bilene ...

– Ja, og sånn sett liker de det nok ikke. Men jeg tror det er mer en ryggmargrefleks enn praktisk betydning. De liker ikke å vise fram hemmelighetene sine.

KRANLØFT: På lørdagens fredag ble Lewis Hamiltons bil løftet bort.

– Men har ikke gulvet vært den største forskjellen på Red Bull og de andre teamene siden de nye reglene kom i 2022?

– Gulvet har vært viktig, men det handler om hele luftstrømmen. Det viktige er hvordan de klarer å flytte luften inn under bilen. Jeg tror også det er her de viktigste endringene er på den nye Mercedes - enn hvordan «sidepodene» ser ut, sier Stein Pettersen.

Red Bull-sjefen Christian Horner sier ifølge motorsport.com at han regner med at rivalene allerede har spionbilder av hvordan bilen deres ser ut unnenfra.

– Det er veldig uhøflig å se opp i skjørtene til folk. Bilder av gulv blir tatt i og rundt paddocken. De kommer i varebiler, de jobber med bilene og skoddene er oppe og så videre, og teamene vil ansette spionfotografer for å ta bilder av bilene når de er i deler. Det er vanlig praksis.

– Så jeg ville ikke tro at det er første gang det er tatt bilde av gulvet. Det er sannsynligvis første gang den har blitt hengt opp fra en kran, men alle lag streber alltid etter den kunnskapen, sier Horner ifølge motorsport.com.

Aston Martins Tom McCullough innrømmer at de har studert bilene av Red Bull-bilen i kranen:

– Ja, vi så Red Bull-gulvet i Monaco. Våre fotografer tok noen veldig gode bilder. Vi har allerede analysert dem, og jeg kan så si så mye at vi har hentet ut mye nyttig informasjon, sier han ifølge frilansjournalisten Matthew Thompson.

Red Bull-førerne Max Verstappen og Sergio Pérez ligger som nummer én og to i VM til nå. De har henholdsvis 144 og 105 poeng. På 3. plass ligger Fernando Alonso i Aston Martin med 93 poeng.

