EM-sølv til Bullen i dramatisk finale

Grace Bullen (26) fikk ikke taket på ukrainske Jirina Kolijadenko i EM-finalen i 62-kilosklassen i Zagreb og tapte 6–9.

21.04.2023 19:39 Oppdatert 21.04.2023 20:03

Grace Bullen tok nytt EM-sølv i bryting etter tap for ukrainske Jirina Kolijadenko.

Bullen har blitt europamester to ganger tidligere. I 2017 i 58-kilosklassen og i 2020 i 57-kilosklassen. Denne gangen ble det med sølv, noe hun også tok i Riga i 2020.

Kolijadenko gikk aggressivt til verks og ledet 5–0 etter litt over tre minutter.

Så fikk Bullen inn et kast over skuldrene, men dommerne brukte lang tid på å bestemme antall poeng. Hun ble belønnet med fire poeng, men etter «challenge» fra Kolijadenko-leiren fikk de medhold og poengene ble redusert til to.

Umiddelbart i den andre omgangen fikk Bullen inn et nytt kast, og denne gangen fikk hun fire og overtok ledelsen 6–5.

Deretter fikk Kolijadenko to nye poeng, og igjen var kampen snudd. Umiddelbart etter tapte Bullen på fall etter hodesmell, og kampen endte 9–6 til Kolijadenko.

Etter hodesmellen ble den norske bryteren sendt til legesjekk, og medisinsk personell undersøker det som muligens er en hjernerystelse.

Finaleplassen i 62-kilosklassen sikret Bullen torsdag kveld da hun tok en knepen 7–6-seier i semifinalen mot Biljana Dudova fra Bulgaria. I kvartfinalen var Bullen helt overlegen og vant 10–0 før det hadde gått to minutter.

Bullens sølv er Norges andre medalje. Den første tok 20 år gamle Othelie Høie torsdag kveld da hun imponerte i bronsefinalen og sikret bronsemedalje etter 6–4-seier mot tyrkiske Eda Tekin i 59-kilosklassen.

I fjor høst ble det dramatisk da Bullen tok sølv i VM:

Bullen har de siste årene hatt mye stang ut, og med 32 sekunder igjen glapp OL-plassen til Tokyo i 2021. Det ville vært 26-åringens første OL.

Etter en langvarig konflikt om opplegget for Norges kvinnebrytere valgte Bullen i fjor sommer å avslutte samarbeidet med Norges Bryteforbund og flyttet til Georgia. Der har hun trent det siste året. I desember kom de to partene til en enighet om veien videre og satsingen mot OL i Paris i 2024.