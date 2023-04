Slik forklarer Dennis Hauger at det ble en tung helg

Dennis Hauger (20) skulle revansjere lørdagens bom i Bakus gater. Det endte med 7. plass i Formel 2s hovedløp - og dermed en skuffende helg i Aserbajdsjan.

NEDTUR: Dennis Hauger har ingen grunn til å være fornøyd med Baku-helgen.

30.04.2023 10:27 Oppdatert 30.04.2023 11:04

Lørdag lå Dennis Hauger an til å vinne sprintløpet da han krasjet inn i veggen på den 18. av de 21 rundene.

Håpet var at Hauger skulle kopiere det som skjedde i 2022: Seier i hovedløpet i Baku.

Nordmannen var aldri i nærheten av å vinne og ble nummer syv.

17-åringen Oliver Bearman er helgens navn med seier i begge løpene. Om ei ukes tid blir han også gammel nok til å ta lappen.

– Jeg er ikke fornøyd. Jeg slet med å få temperatur i dekkene, sier Hauger til Viaplay.

– Det var det samme lørdag, og det endte med at vi begge i teamet endte i veggen. Det var kjipt å ende løpet på den måten. Det var selvfølgelig min feil, fortsetter Dennis Hauger - og legger til at sikkerhetsbilen kjørte sakte.

Fra femte startspor hadde Hauger en helt grei åpning og ble liggende på 6. plass. Der lå han trygt i mange runder og gjennomførte tidlig et bra pitstopp.

Så ble han liggende like bak Kush Maini og stange i mange runder, men Hauger slet med å komme i posisjon til å kjøre forbi.

Viaplay–kommentatorene Atle Gulbrandsen og Henning Isdal undret underveis:

– Er det noe galt med bilen til Dennis etter krasjen lørdag?

Dette avviser Hauger etter løpet.

– Det var ikke noe teknisk galt. Vi visste at teamet har slitt på denne banen, men håpet å fighte om en pallplass likevel. Vi vet at vi har farten på de fleste andre baner.

Dennis Hauger har vunnet ett løp i 2023 - sprintløpet i Australia. Dette er hans andre sesong i Formel 2, og nordmannen kjører i 2023 for MP Motorsport - etter at det fungerte bare sånn passe med Prema-teamet i 2022. Samme Prema tok lørdag dobbeltseier i sprintløpet og søndag seier og 5. plass i hovedløpet. Ferrari-junioren Oliver Bearman vant begge løpene.

– Ekstremt imponerende av Bearman, fastslår Viaplay-kommentator Henning Isdal.

Det positive for Hauger søndag var at 7. plassen faktisk betyr at han avanserte litt i VM-sammendraget. Det ble seks poeng.

Japanske Ayumu Iwasa kom til Aserbajdsjan som leder i Formel 2-mesterskapet, men har hatt en fryktelig helg der han ikke har tatt et eneste VM-poeng. Iwasa er, i likhet med Hauger, en del av Red Bull-akademiet.