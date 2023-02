Denne trønderen skal til VM

Timon Haugan fra Oppdal er en av 15 som reiser til VM i alpint.

Timon Haugan vant bronse i lagkonkurransen i Beijing-OL. Nå er han klar for et nytt mesterskap.

02.02.2023 14:01

Uttaket ble torsdag lagt ut få timer etter at Norges Skiforbund meddelte at Braathen mister flere VM-renn. Han var tidligere i uken gjennom en operasjon for akutt blindtarmsbetennelse.

22-åringen ville vært en medaljekandidat i både superkombinasjon og storslalåm. Den norske leiren håper at han rekker slalåmen på VMs siste dag. I så fall blir det hans mesterskapsdebut.

