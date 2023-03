Ingebrigtsen skrev EM-historie etter gull på 3000 meter

For tredje mesterskap på rad tok Jakob Ingebrigtsen (22) gull på 3000 meter i innendørs-EM. Det har ingen gjort før ham.

05.03.2023

To dager etter at han løp inn til gull på 1500 meter, vant Jakob Ingebrigtsen igjen da han knuste konkurrentene i søndagens finale i 3000 meter. Ingebrigtsen har nå vunnet distansen i tre mesterskap på rad. Det har ingen gjort før ham.

– Det var et bra løp, men det er litt dumt at jeg løper mot meg selv, sier Ingebrigtsen til NRK.

22-åringen lå fremst nesten fra start til slutt. Tiden 7:40.33 er ny personlig rekord for Ingebrigtsen, åtte sekunder raskere enn den forrige. Det er Ingebrigtsens 11. EM-gull i karrieren.

– Det var ikke et mål i dag. Jeg kunne løpt mye raskere. Jeg skulle gjerne gjort et ordentlig forsøk, men det gikk ikke i år. Kanskje til neste år, sier Ingebrigtsen om rekorden.

Utendørs har han nemlig løpt langt raskere med tiden 7:27.05 (Roma i 2020). Underveis ga nordmannen konkurrentene signaler om at de måtte dra, men det var lite vilje til det.

– Jeg må se på et positivt. Det er et luksusproblem at ingen vil være med og fighte. Kanskje de ikke har noe valg. Jeg føler meg iallfall bra. Det er gode ting å ta med seg inn i en treningsperiode og mot sommeren, sier Ingebrigtsen.

Bare minutter før tok Sander Aae Skotheim (20) sin første medalje i EM med sølv i syvkamp. Den franske favoritten Kevin Mayer vant. Skotheim snuste på gullet før den avgjørende 1000-meteren, men Mayer holdt unna.

– Helt fantastisk. Jeg ga det jeg hadde. Jeg måtte gi det et forsøk, men fikk aldri noen rytme i løpingen. Da var det bare å trygge inn en god tid, sier Skotheim til NRK.

Poengsummen 6318 er ny norsk rekord. Bare 30 poeng skilte han og Mayer til slutt. Risto Lillemets tok bronse.

– Det er litt kjipt at det er så nærme, men han har vært et stort forbilde for meg. Det er sinnssykt fett å være så nærme, sier Skotheim.

Skotheim åpnet knallhardt og fikk raskt et forsprang på over ti meter. Skotheim hadde ingen problemer med å vinne 1000-meteren, men tiden 2:37,82 var ikke nok til å ta gullet fra Mayer.

– Sander Skotheim er det nye stjerneskuddet i internasjonal mangekamp, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

På veien til sølvmedaljen har Skotheim satt flere personlige rekorder. I stav hoppet han først over 4.90, før han også kom seg over femmetersgrensen. Han har aldri hoppet høyere innendørs.

– Jeg følte jeg hadde 5.10 inne i dag, men jeg er fornøyd, sa Skotheim til NRK.