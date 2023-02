Gyda Westvold Hansens drama: – Hadde hjertet i halsen

PLANICA (VG) Hun forsvarte VM-gullet etter et dramatisk fall i langrennet. Men Gyda Westvold Hansen gjør som de norske herreløperne gjorde for snart 100 år siden. 20-åringen totaldominerer kombinert.

– Jeg tenkte at det går til helvete. Det måtte skje i dag, sier Gyda Westvold Hansen til NRK og forteller at hun ikke har falt siden hun var 14 år.

– Jeg hadde hjertet i halsen, beskriver kombinertsjef Ivar Stuan.

– Nå er jeg veldig, veldig glad, sier gulljenta selv gråtende til kanalen.

– Jeg var nesten på tur til å kaste opp det første jeg gjorde i dag, sier hun og har kjent på det enorme favorittpresset.

– Det Gyda gjør i dag er helt enormt, sier Marte Leinan Lund som endte på 8. plass.

Ida Marie Hagen dundret på bakfra og truet en periode den store VM-favoritten. Men Hagen sluknet på slutten og måtte ta til takke med 4. plassen. 17-årige Nathalie Armbruster knep VM-sølvet foran Haruka Kasai (19) på bronseplass.

– Det var dritt, men samtidig var det veldig gøy, sier Ida Marie Hagen. 22-åringen fra Bærum har vært den beste langrennsløperen hele sesongen.

Etter et svært dramatisk hopprenn sikret Gyda Westvold Hansen seg 20 sekunders ledelse før langrennet. Johaug-kusinen fra Dalsbygda har vunnet ni av ni verdenscuprenn denne sesongen. Therese så rennet sammen med heiagjengen fra Nord-Østerdal på tribunen i Planica.

– Jeg ble et nervevrak da hun falt nede i svingen der, sier Johaug til NRK.

– Det ligger an til et Gyda Westvold Hansen-show, meldte NRK-ekspert Torgeir Bjørn før de fem kilometerne i Slovenia. Og det ble et nytt gull i Norges gamle paradegren, men dramatikken ble mye større enn alle hadde ventet.

Allerede etter seks minutters løpstid falt storfavoritten i en vanskelig bakke med løse forhold. Hun mistet all fart. Halvveis lå Ida Marie Hagen bare 20 sekunder bak Westvold Hansen. Gullet var truet.

– Det kunne gått skikkelig ille, mener trener Thomas Kjelbotn og roser Westvold Hansen for å ha beholdt roen.

Westvold Hansen gikk forsiktig ut, men allerede etter 1,2 km hadde hun økt ledelsen til 25 sekunder. Men det var Ida Marie Hagen som gikk klart raskest ut.

Så kom dramatikken med fallet.

Gyda Westvold Hansen tok gullet med 11,5 sekunders margin. 25 sekunder er det minste hun har vunnet med tidligere denne sesongen.

Hun skriver seg inn en gyllen tradisjon.

Skilegenden Thorleif Haug vant Norges første OL-gull for 99 år siden før Norge tok 12 av 12 mulige OL-medaljer i kombinert frem til 2. verdenskrig. De norske herrene tapetserte også pallen fire ganger i forløperen til VM i den unike norske kombinertepoken.

TØFT I BAKKEN: Gyda Westvold Hansen ble testet maksimalt i hopprennet fredag.

Gyda Westvold Hansen opplevde også et stort drama i hoppbakken tidligere på dagen.

– Det der var helt jævlig på toppen, sier hun til VG.

20-åringen sier hun har følt seg kvalm fredag formiddag. Forventningspresset har vært enormt på nordøsterdølen. Alene igjen på toppen måtte hun vente på grunn av for gode forhold. Farten ble satt ned to avsatser. Så snudde vinden.

– Jeg så at vindvimplene bare snudde rundt. Jeg måtte gjøre all jobben selv og satse på at «vindkompen redder meg».

Men kusinen til Therese Johaug leverte i første del av kvinnenes VM-renn i kombinert. Hun fikk bakvind og hoppet 91 meter. Syv meter bak Nathalie Armbrusters lengstehopp.

– Veldig nervepirrende. Men jeg har trent mye i bakvind i tilfelle noe slikt skulle hende, forteller hun.

Det er klart at Gyda Westvold Hansen og Ida Marie Hagen blir de to kvinnene i kombinerts mixed lagkonkurranse søndag. De to herreløperne er ennå ikke tatt ut.