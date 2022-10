Victoria banker gutta: – Trist hvis vi må selge hesten

Victoria Gulliksen (30) slo nesten alle gutta og tok en oppsiktsvekkende 2. plass i helgens verdenscup i Telenor Arena. Samtidig innser hun at det betyr at det kan komme et bud på hesten som det blir «umulig» å si nei til.

Victoria Gulliksen og «Equine America Papa Roach» tok en oppsiktsvekkende 2. plass i verdenscupen i helgen.

23 minutter siden

– Min største prestasjon i karrieren, sier Gulliksen – på vei hjem til Belgia der hun bor til vanlig – når VG ringer henne.

– En av de få idrettene der kvinner og menn konkurrerer på lik linje – og du slår nesten alle gutta?

– Det er utrolig kult, men vi som er i det, tenker ikke så mye på det. Det er naturlig for oss at kvinner og menn konkurrerer sammen. Sånn har det vært siden vi var små. Men det er jo et klart flertall av menn jeg konkurrerer mot i verdenscupen.

– Hvorfor?

– Det skyldes vel at kvinner får barn og må ta vare på familien. Og det er et hardt yrke, ikke minst emosjonelt. Vi jenter har kanskje litt nærere forhold til dyrene, og det er vondt når vi må selge dem.

Familien Gulliksen lever av å få fram hester i verdensklasse – og selge dem. Derfor vet Victoria Gulliksen hva hun snakker om. Hesten hun red i helgen heter «Equine America Papa Roach» og er 13 år.

– Jeg har hatt hesten veldig lenge og føler at det blir bare bedre og bedre mellom oss. Det er muligheten til å fortsette med samme hest som gjør det mulig å gjøre det så bra. Vi flere ganger vi øver sammen, jo større sannsynlighet er det for å lykkes. Men samtidig er det ikke lett å beholde en hest over tid.

– Det kan komme inn et godt bud nå?

– Ja, det kan gjøre det. Men det skal være et bra bud for at vi skal selge. Det er vanskelig å finne så gode hester. Det er trist hvis vi må selge hesten.

– Men det kan handle om titall millioner kroner?

– Det kan det. Jeg kom en gang på 10. plass i verdenscupen i Madrid, og ei uke senere var den hesten solgt.

Pappa Geir Gulliksen er stolt.

– Dette er stort, sier han til VG.

Han er eneste nordmann som har vunnet en verdenscup i sprangridning – det skjedde i Göteborg i 2020. Han er nå 62 år, men fortsatt en topprytter.

Marie Valdar Longem/Echo de Virton på vei til 5. plass i Telenor Arena.

I helgen ble det også norsk 5. plass – ved Marie Valdar Longem med «Echo de Virton». Vant gjorde sveitseren Bryan Balsiger. Hele 11 ekvipasjer kom feilfritt gjennom løypa, og møttes i finalen arrow-outward-link . Der var det fem som klarte å ri feilfritt – blant dem de to norske.

– Nå er du bare én plass dårligere enn pappa?

– Ja, og så er jeg 30 år yngre, smiler Victoria Gulliksen.

Hun driver Team Gulliksens gård i Belgia – sammen med kjæresten Jordy van Massenove.

– Vi kjøper alle hestene utenlands, og det er greit å slippe å transportere dem helt til Norge som helt unge. Dessuten kan de gå ute hele året i Belgia, sier hun.

– Er Bjørn Rune Gjelsten involvert i gården i Belgia?

– Nei! Men han og familien Gjelsten har en stor del av æren for min suksess. Han har støttet meg i mange år. Jeg setter utrolig pris på det. Og ser gjerne at han blir en del av prosjektet vårt i Belgia!