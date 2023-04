Slik blir Var i Eliteserien

«Alle» har en mening om det. Her er det du må vite når videodømming (Var) debuterer i norsk fotball.

Dommersjef Terje Hauge (venstre), Var-dommer Usman Aslam (midten) og assisterende Var-dommer Linda Andresen (høyre) kommer til å bruke mye tid i det nye Var-rommet i Oslo sentrum denne sesongen.

10.04.2023 07:00 Oppdatert 10.04.2023 07:29

Mandag starter Eliteserien. Da får vi også for første gang se Var i norsk fotball. Helt siden januar i fjor har man jobbet med å utdanne norske dommere i bruk av systemet.

Nå er det klart for eksamen. Supportere har uttrykt skepsis, men klubbene har for lengst stemt ja til innføring av systemet her i Norge.