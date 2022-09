Her gliser 100 målpoeng for Nidaros hockey

Jordan George ble hentet tilbake til Trondheim for å være best. Sesongoppkjøringen bærer bud om en attraksjon i Leangen arena.

– Det er ikke sånn at jeg egentlig er ferdig som hockeyspiller, og det tenker jeg å bevise for alle denne sesongen, sier Jordan George.

14. sep. 2022 14:44 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har vært tilbake i Trondheim hver sommer siden jeg dro og fikk ofte følelsen av at ting sto stille her på Leangen. Men de siste årene føler jeg at det har skjedd her. At det er utvikling. Og det er litt av grunnen til at jeg ønsket å være med.

Det har gått ni år siden Jordan George forlot Rosenborg og Trondheim til fordel for spill i Stjernen. Siden ble det Danmark, etterfulgt av mange sesonger på toppnivå i tysk hockey. Sist for Schwenninger Wild Wings.