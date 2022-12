Kommunen gir 14 millioner til ny bane: – En forutsetning for å få Brann Kvinner til Stadion

Kommunen bevilger 14 millioner kroner til en ny fotballbane på Nymark.

Fra v. Aslak Sverdrup, styreleder Brann, Christian Kalvenes, daglig leder Brann, Linn Katrin Pilskog (Ap), byråd for barnehage, skole og idrett, og Solveig Hagman, leder Nymark IL.

8. des. 2022 21:20 Sist oppdatert nå nettopp

Inne på Brann Stadion foregår det for tiden arbeider for å gi klubbens kvinnelag et eget garderobeanlegg.

På andre siden av de nordligste stadion-dørene, skjer det andre, store ting for å samle Branns to topplag.