Den dagen smerten tar slutt, er noe helt vesentlig tapt

10. des. 2022 09:04 Sist oppdatert nå nettopp

Siste festaften: Alexander Tettey (til venstre) og Per Ciljan Skjelbred etter kampen mot Schalke 04 for 15 år siden.

KOMMENTAR: Det er 15 år siden Rosenborg spilte sin siste kamp i Champions League. Kommer RBK noen gang tilbake?

To unggutter, Alexander Tettey og Per Ciljan Skjelbred, sto på arenaen i Gelsenkirchen. Blikket til begge to fortalte at det ikke var en kveld for å feire.

Rosenborg hadde spilt sesongens siste kamp i Champions League, borte mot Schalke 04.