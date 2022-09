Dropper revansj-sjanse – mister attraktiv seriefinale

Karsten Warholm (26) kunne møtt verdensmester Alison dos Santos (23) til revansj-duell i Brussel fredag, men velger i stedet 400 meter hekk i Berlin søndag – og går glipp av finalen i stevneserien Diamond League neste uke.

LETT PÅ TÅ: Karsten Warholm (26) hadde etter en mildt sagt problemfylt sommer ingen problemer med å forsvare sin EM-tittel på 400 meter hekk i München for et par uker siden.

14 minutter siden

Norges verdensrekordholder på langhekken sesongdebuterte i Rabat 5. juni, blant annet for – med seier i Marokkos Diamond League-stevne – å sikre seg en plass i stevneseriens attraktive finale i Zürich 7. og 8. september.

Det målet måtte han som kjent se langt etter allerede i det han tok sats for å passere første hekk.

Karsten Warholm pådro seg en skade på lårets bakside og rakk som regjerende mester seks uker senere så vidt friidretts-VM i Eugene. Der endte OL-gullvinneren på 7. plass i finalen med tiden 48,42 sekunder.

Drøyt to sekunder bak OL-bronsemedaljør Alison dos Santos (22) som med tidenes tredje beste tid 46,29 vant foran OL-sølvmedaljør Rai Benjamin (46,89) – som med VM på hjemmebane avsluttet sesongen.

Fire uker senere forsvarte Warholm sin EM-tittel. Med tiden 47,12 finalen på 400 meterhekk i Münchens Olympiastadion henviste han med nær grotesk stor margin Wilfried Happio (23) til 2. plass. Franskmannen var ett sekund raskere enn Warholm i VM-finalen.

I Brüssels Diamond League-stevne fredag kunne Karsten Warholm fått revansj for VM-nedturen. Brasilianske Alison dos Santos og Wilfried Happio er på plass i langhekkens startfelt i Memorial Van Damme-stevnet i Belgias hovedstad. Det er også Tyrkias veteran og tidligere europamester Yasmani Copello (35), som vant EM-bronsemedaljen bak Warholm og Happio i München.

Warholm glimrer imidlertid med sitt fravær.

Han har valgt bort Brussel-fighten til fordel for 400 meter hekk på Olympiastadion i Berlin klokken 16.00 to dager senere, søndag. Det tradisjonsrike stevnet – kalt ISTAF – i stadion der Warholm tok sitt første EM-gull for fire år siden, er ikke den del av friidrettens fremste stevneserie Diamond League, og har også avslått tilbud om å bli det.

ISTAF sendes på VG+ Sport fra klokken 16.00 søndag 4. september. Også Amalie Iuel, Elisabeth Slettum (400 m flatt), Simen Guttormsen (stav), Ferdinand Kvan Edman og Sigurd Tveit (1500 m) deltar.

Premiebonusen for førsteplass i ISTAF-stevnet er snaut 30.000 kroner (3000 dollar), mens den i et ordinært Diamond League-stevene er snaut 100.000 kroner (10.000 dollar) etter dagens dollarkurs. Startpenger er en annen sak. For stjernene er de betydelig større. Hvor mye Karsten Warholm får for å ta turen til Tyskland, er ukjent – men han går for å være populær i Berlin

Han vant 400 meter hekk der for to år siden med den gang meget gode, og i dag solide, 47,08 sekunder.

Etter det VG forstår, er dette Warholms siste konkurranse denne sesongen.

Han er i alle fall ikke kvalifisert for Diamond League-finalen i Zürich. Han har vunnet den to ganger tidligere, senest i fjor.

I 2019 vant han den med tiden 46,92 – da årsbeste i verden og nest beste tid i historien – foran Rai Benjamin på 2. plass (46,98).

Årets finale på 400 meter hekk er neste torsdag klokken 21.09, med Alison dos Santos som stor favoritt til å stikke av med seiersbonusen på 300.000 kroner.

NRK har rettighetene for Diamond League og sender fra Brussel-stevnet og finalen på Letzigrund stadion i Zürich.

Finaledeltagerne er kvalifisert i henhold til et poengsystem: 8 poeng for seier i hver av de foregående stevnene i Diamond League, 7 poeng for 2. plass, 6 for 3. plass – ned til 1 poeng for 8. plass.

Jakob Ingebrigtsen satte årsbeste i verden i Lausanne sist fredag og er kvalifisert for finalen på 1500 meter, Sondre Guttormsen er det i stav, så sant han ikke feiler fullstendig i Brussel. EM-bronsevinner Pål Haugen Lillefosse kommer med hvis han ikke blir slått av brasilianske Thiago Braz i Brussel.