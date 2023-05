Riise raser mot NFF etter utsatt kamp: – Det er bare å gratulere

John Arne Riise og Avaldsnes spiller ikke kamp søndag. Oppgjøret mot Stabæk er utsatt som følge av flytrøbbel.

REAGERER: John Arne Riise er ikke fornøyd med NFF etter at kampen mot Stabæk søndag ble utsatt.

14.05.2023 10:14 Oppdatert 14.05.2023 12:54

Det skriver Stabæk på sin hjemmeside.

Stabæk-jentene la ut på reise mot Karmøy lørdag ettermiddag, men på grunn av værforholdene og tåke måtte flyet returnere til Oslo.

Stabæks hovedtrener Petter Belsvik forteller at spillerne tilbrakte natten på hotell ved Gardermoen, men kapasitet gjør at de ikke har fly og at de er nødt til å utsette bortekampen mot Avaldsnes.

Utsettelsen får Avaldsnes-trener, John Arne Riise, til å reagere.

«Det er bare å gratulere NFF og Stabæk kvinner med en håndtering som er på amatørnivå. Jeg fatter ikke hvordan det er mulig», skrev Riise på Facebook tidligere søndag.

Facebook-posten ble slettet like etter, og innholdet er gjengitt av Haugesunds avis.

VG har ikke sett posten.

Riise mener at det burde vært mulig, i samarbeid med NFF, å lage en alternativ rute dersom reisen skulle hindres av været.

Dette får også konsekvenser for Avaldsnes’ rekruttlag i 2. divisjon som trenger alle spillerne tilgjengelig.

«Det eneste som kommer godt ut av dette er selvsagt laget fra Østlandet. Som det alltid er. Dessverre er jeg ikke sjokkert over hvordan NFF igjen håndterer dette i kvinnefotballen» skrev Riise videre.

Kampen skulle blitt spilt klokken 15.00 søndag. Foreløpig er nytt kamptidspunkt ikke satt. Klubben forteller at de vil komme tilbake så raskt de har noe nytt å fortelle.